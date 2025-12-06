Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev alarak polislik hayali kuran binlerce lisans ve ön lisans mezunu aday için yılın en kritik dönemi başladı. Gözler, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan (PA) gelecek 33. Dönem POMEM alımı başvuru tarihine çevrildi.Kılavuzun erişime açılmasıyla birlikte başvuru tarihleri, şartlar ve taban puanlar belli olacak. Peki, 33. dönem Polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar.
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı, 33. Dönem POMEM alımı için hazırlıklara başladı. 2025 yılı polis alımı süreci, binlerce adayın yakın takibinde. Geçtiğimiz yıl 12 bin polis alımı gerçekleştiren Akademi'nin bu dönem için de benzer sayıda personel alımı yapması bekleniyor.
33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?
Adayların en çok merak ettiği "POMEM 33. Dönem başvurusu ne zaman?" sorusunun yanıtı için gözler geçtiğimiz yılın takvimine çevrildi. 32. Dönem POMEM alım ilanı 2025 yılının Kasım ayında yayımlanmış, ön başvurular ise 21 Kasım ile 9 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınmıştı. Bu yıl da benzer bir sürecin izlenmesi ve 2025 yılı Aralık ayının ilk haftalarında 33. Dönem POMEM müracaatlarının başlaması bekleniyor.
Polislik başvurusu nasıl yapılacak?
POMEM başvuruları, yayımlanacak kılavuzda belirtilen adımlar doğrultusunda yapılacak. Adaylar, e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra "POMEM Başvuru Formu"nu dolduracak ve formun alt kısmında yer alan "Aday Başvurusunu Kaydet" butonuna tıklayarak işlemlerini tamamlayacak.
Başvuru sonrasında adaylar, belirlenen tarihlerde ön sağlık taraması, fiziksel yeterlilik parkuru ve sözlü mülakat aşamalarına katılacak.
33. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI
Resmi başvuru kılavuzu yayımlandığında tüm koşullar netleşecek olsa da önceki dönem esaslarına göre temel şartlar şöyle özetlenebilir:
*T.C. vatandaşı olmak,
*Lisans veya ön lisans mezunu olmak ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
*KPSS şartını karşılamak:
*Lisans mezunları için 2022 veya 2023 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan,
*Ön lisans mezunları için 2022 KPSS P93 puan türünden en az 65 puan,
*30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 2025 itibarıyla),
*Erkeklerde en az 167 cm, kadınlarda en az 162 cm boyunda olmak,
*Beden kitle endeksi (BKİ) 18 ile 27 arasında bulunmak,
*Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya engel bir durumu olmamak,
*Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen koşulları taşımak,
*Kasten işlenen suçlardan dolayı hüküm giymemiş olmak veya bu suçlardan dolayı soruşturması bulunmamak,
*Siyasi parti üyeliği veya yan kuruluşlarında aktif görev almamış olmak,
*Uyuşturucu, alkol veya benzeri madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak,
*Kamu haklarından mahrum olmamak,
*Daha önce polis eğitim kurumlarından disiplin cezasıyla çıkarılmamış olmak,
*Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.