Memur maaş zammı ile seyyanen zam, yılbaşına ilerlerken gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı da netleşti. Milyonlarca vatandaş yeni yılda enflasyon farkına ek olarak seyyanen zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki,2026 yılında emekli ve memurlara seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak? İşte detaylar.
2026 yılı yaklaşırken milyonlarca emekli ve memur, yeni yılda maaşlarına yapılacak artışları merak ediyor. Temmuz–Kasım dönemine ait 5 aylık enflasyon farkı netleşirken, aralık ayı verileriyle birlikte maaş artışları kesinleşecek. Bu süreçte en çok konuşulan başlıklardan biri de seyyanen zam ihtimali oldu.
Emekli ve memur maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı?
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde, memur ve memur emeklilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte düzenlemeler yapılmasını talep etti. Kahveci, konfederasyonun internet sitesinden yayımlanan açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) kasım ayı enflasyon oranını yüzde 0,87, yıllık enflasyonu ise yüzde 31,07 olarak açıkladığını anımsattı.
Temmuz-Kasım dönemini kapsayan 5 aylık süreçte enflasyonun yüzde 11,21 düzeyine çıktığını, temmuz ayında memur ve emeklilere verilen yüzde 5'lik maaş artışının bu süreçte tamamen yok olduğunu belirten Kahveci, kamu çalışanlarının alım gücünün 3 ayda 6,2 puan gerilediğini ifade etti.
Enflasyon hedeflerinin sürekli boşa düştüğünü, maaşların ise reel olarak gerilediğini savunan Kahveci, bu noktada artık hedeflerin değil, sahadaki hakikatlerin referans alınması gerektiğini kaydetti.
MEMUR-SEN'DEN SEYYANEN ZAM TALEBİ
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu işvereninin, 2026 gelmeden emekliliğe de yansıyacak şekilde memurlara seyyanen zam vermesi gerektiğini bildirdi.
Kamuda çalışma barışının bozulduğunu savunan Yalçın, "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun ve işverenin haksız, yetersiz ve tutarsız kararları, daha fazla kamu görevlilerini mağdur etmemelidir. İşveren, çalışanların haklarını küçültmeyi, gelir dağılımını dengesizleştirmeyi, hayatın gerçeklerini görmezden gelmeyi bırakmalı, 2026 yılı gelmeden emekliliğe de yansıyacak şekilde seyyanen zam ile 'hakemin' adaletsizliğini gidermelidir." ifadelerini kullandı.
TÜED DE SEYYANEN ZAM DEDİ
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emekliler için seyyanen zam talebinde bulundu.
TÜED'den yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin başkanlar kurulu Ankara'da toplanarak, emeklilerin gündemindeki konuları görüştü.
Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, uygulanmakta olan ekonomik programın enflasyonla mücadelede beklenen sonuçları vermediği savunuldu.
Bildiride, enflasyon hesaplamasındaki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) çarşı-pazar fiyatlarıyla uyumlu olmamasının emekli aylıklarına yapılan zamları erittiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Emeklilik hukukunun korunması için sosyal güvenlik sistemimizin sağlam bir temele oturtulması, emekli aylıklarının intibak kurallarına göre yeniden hesaplanması ve insanca yaşamaya yetecek aylık ödenmesi şarttır. Emekli aylıklarının, açlık sınırı ve asgari ücretin altında kalmaması için ivedilikle emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalıdır. Meclis'te 2026 yılı bütçesi görüşülürken, emeklilerimizin yaşam maliyeti esas alınarak, gerekli kaynağın ayrılması ve 2000 sonrası emeklilerin intibakının sonuçlandırılması gerekmektedir."
2026 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise Ocak ve Temmuz aylarında, kendilerinden önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı kadar zam hakkı elde ediyor.
Kasım ayı verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri, altı aylık dönemin ilk 5 ayı için şimdiden yüzde 11,21 oranında zammı hak etmiş oldu.
Memur ve memur emeklilerinin maaşları, yılda iki kez yapılan toplu sözleşme zammı ve gerçekleşen enflasyon farkının yansıtılmasıyla belirleniyor.
8. Dönem Toplu Sözleşme’ye göre memur maaşlarına 2026 yılında yüzde 11 ve yüzde 7, 2027’de ise yüzde 5 ve yüzde 4 olmak üzere iki aşamalı zam yapılacak. Ayrıca 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL’lik ek artış uygulanacak.
Kasım ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 5,91’lik enflasyon farkı oluştu. Bu orana toplu sözleşme zammının eklenmesiyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin Kasım ayı sonu itibarıyla hak ettiği toplam zam oranı yüzde 17,55 olarak netleşti.
2026 maaş zammı nasıl belirlenecek?
Memur ve memur emeklileri için maaş artışı;
Toplu sözleşme zammı
Artı 6 aylık enflasyon farkı üzerinden hesaplanacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı tamamen 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek.
Aralık ayı TÜFE verilerinin açıklanmasıyla kesin maaş artışı ortaya çıkacak.