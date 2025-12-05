2026 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise Ocak ve Temmuz aylarında, kendilerinden önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı kadar zam hakkı elde ediyor.

Kasım ayı verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri, altı aylık dönemin ilk 5 ayı için şimdiden yüzde 11,21 oranında zammı hak etmiş oldu.

Memur ve memur emeklilerinin maaşları, yılda iki kez yapılan toplu sözleşme zammı ve gerçekleşen enflasyon farkının yansıtılmasıyla belirleniyor.