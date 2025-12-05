Cloudflare'de yaşanan kesinti, Cuma günü Zoom, Canva, Trendyol, Sahibinden, LinkedIn ve Fortnite gibi siteleri etkiledi. İnternet hizmet sağlayıcısı, birkaç hafta önce de büyük bir kesinti yaşamıştı. Kullanıcılar "internet çöktü mü, neden açılmıyor" sorusu ile sitelere neden erişemediklerini sorguluyor. Konuya ilişikin Cloudflare'den açıklama geldi. İşte 5 Aralık 2025 Cloudflare kesintisinde yaşanan son durum.

Bugün birçok internet sitesine erişimde büyük aksaklıklar yaşandı. Sorunun, Cloudflare altyapısındaki teknik bir arızadan kaynaklandığı bildirildi.

Cloudflare kesintisinde son durum

Cuma günü Cloudflare'deki bir kesinti Zoom, Canva ve Fortnite gibi siteleri etkiledi; olay, internet hizmetleri sağlayıcısının yalnızca birkaç hafta önce yaşadığı büyük bir kesintinin ardından geldi.

Olay, çok sayıda çevrimiçi hizmeti etkiledi ve internetin büyük ölçüde az sayıdaki sağlayıcının BT altyapısına bağımlı olduğunu gözler önüne serdi.

İnternet kesintilerinden etkilenen hizmetleri izleyen Downdetector, internette Canva, Zoom, Fortnite, League of Legends, Anthropic'in Claude AI sohbet botu ve LinkedIn'in de aralarında olduğu çok sayıda hizmette sorunlar yaşandığını rapor etti.

Benzer bir sorun, Ekim ayında Amazon Web Services (AWS) tarafında yaşanan bir teknik arızanın ardından meydana gelmişti; bu durum, ABD'de AWS'nin veri hizmetlerine bağlanan şirketlerde sorunlara yol açmış ve internet hizmetlerini dünya genelinde etkilemişti.

Son AWS ve Cloudflare kesintileri, internetin bel kemiğini oluşturan az sayıdaki büyük içerik dağıtım ağına (CDN) ne kadar bağımlı olduğunu gözler önüne seriyor.