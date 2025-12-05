Meteoroloji, birçok bölgede kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklediğini duyurdu. Marmara Bölgesinde parçalı bulutlar görülüyor ancak Edirne ve Bursa dolaylarında sağanak yağışlar da etkili oluyor. Bölgede gündüz sıcaklıkları genellikle 15 ile 20 derece arasında seyrediyor. Hafta sonu (6-7 Aralık) Cumartesi- Pazar hava nasıl olacak? İşte detaylar.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 Aralık Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre 5 il için sarı, 1 il için ise turuncu kodlu yağış uyarısı yapıldı. Yurt genelinde hafta sonu boyunca etkili sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.
Hafta sonu (6-7 Aralık) hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege, Marmara'nın güneybatısı ve Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in batı, İç Anadolu'nun güneybatı kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege'nin güneyi ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli, Muğla ve Antalya çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
6 KENTTE SARI VE TURUNCU ALARM
“Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, İzmir” için sarı “Muğla” için turuncu uyarı.
HAFTA SONU KAR YAĞACAK MI?
CNN TÜRK Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yurt genelinde önümüzdeki günlerde etkili olacak hava durumu tahminlerini değerlendirdi.
Prof. Dr. Şen, bu hafta ve gelecek haftanın dalgalı bir seyir izlediğini belirterek özellikle Cuma ve Cumartesi günlerine dikkat çekti.
Kıyı Ege'de İzmir’in de dahil olduğu bölgelerde, ayrıca Batı Akdeniz’de Antalya’nın hem batı hem doğu ilçelerinde çok kuvvetli yağışların beklendiğini söyledi. Bu yağışların su baskını ve taşkınlara yol açabileceğini, Antalya’nın bazı ilçelerinde ise dolu ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.
Kış sezonunun ilk ayına girilmesine rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini vurgulayan Prof. Dr. Şen, İstanbul’da Cuma ve Cumartesi günü sıcaklığın 19 dereceye kadar çıkacağını, oysa Aralık ayı ortalamasının 11-12 derece olduğunu hatırlattı.
Hafta sonunda İstanbul’da yağış bekleniyor. Prof. Dr. Şen, Pazar günü İstanbul’da yağış görüleceğini, Ege ve Akdeniz’de ise yağışların Cuma ve Cumartesi günü etkili olacağını söyledi. Pazar günü Doğu Anadolu’nun doğusunda kar yağışının mümkün olduğunu, yüksek kesimlerde vatandaşların kar örtüsü görebileceğini belirtti.