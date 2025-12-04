İzmir su kesintisi 4 Aralık: Hangi ilçeler ve mahalleler etkilenecek? Sular ne zaman gelecek? İşte İZSU İzmir güncel su kesintisi programı

İzmir’de su kaynaklarının azalması nedeniyle 6 Ağustos 2025 tarihinde başlayan planlı su kesintileri, 15 Aralık 2025’e kadar devam edecek. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede su kesintileri uygulaması sürecek. İZSU, su kesintilerinin planlı olarak iki grup halinde yapılacağını belirtti. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yapılacak? Sular ne zaman gelecek? İşte Aralık ayı İzmir su kesintisi programı.
İzmir’deki su kesintileri, 23:00 ile 05:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Bu kesintiler, özellikle su tüketiminin yüksek olduğu ilçelerde yoğunlaşacak. 6 Ağustos'ta başlayan kesintiler, ilk başta 3 günde bir uygulanırken, 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir yapılan kesintiler, 15 Aralık'a kadar sürecek.
İzmir su kesintisi programı: Hangi bölgelerde su kesintisi olacak?
İzmir’in iki büyük bölgesinde gerçekleştirilecek su kesintileri, belirli tarihlerde ve saat dilimlerinde yapılacak. İşte İzmir'deki su kesintisinin detaylı programı;
Bölge-1: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Menemen ve Menderes
Kesinti Zamanı:
Tarih: 28 Kasım - 14 Aralık 2025 (Çift günlerde)
Saat: 23:00 - 05:00
Bölgedeki Mahalleler:
Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Bahçelievler, Bostanlı, Mavişehir, Zübeyde Hanım
Çiğli: Ataşehir, Evka-2, Evka-5, Sasalı Merkez, Güzeltepe
Bayraklı: 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Körfez, Manavkuyu
Menemen: 29 Ekim, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Yeşilpınar
Bornova: Atatürk, Çamkule, Erzene, Evka-3, Evka-4
Gaziemir: Aktepe, Beyazevler, Fatih, Gazi, Yeşil, Zafer
Menderes: Görece, Ata, Hürriyet, Cumhuriyet
Bölge-2: Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe
Kesinti Zamanı:
Tarih: 29 Kasım - 15 Aralık 2025 (Tek günlerde)
Saat: 23:00 - 05:00
Bölgedeki Mahalleler:
Karabağlar: Abdi İpekçi, Ali Fuat Cebesoy, Bozyaka, Esentepe, Emrez
Konak: Alsancak, Barbaros, Çankaya, Göztepe, Kadifekale
Buca: Atatürk, Aydoğdu, Buca Koop, Çağdaş, Cumhuriyet
Balçova: Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Teleferik
Narlıdere: 2. İnönü, Altıevler, Limanreis, Yenikale
Güzelbahçe: Çamlı, Kahramandere, Yelki
İZMİR SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
Su kesintilerinden etkilenen ilçelerde neler yapılmalı?
İzmir'deki planlı su kesintileri nedeniyle, özellikle geceleri suya ihtiyaç duyan vatandaşların önceden gerekli hazırlıkları yapmaları önemlidir. 23:00 ile 05:00 saatleri arasında su kesintileri yapılacağından, bu saatler arasında su kullanımını minimize etmek gerekecektir. Evlerdeki su depolarının kontrol edilmesi, kesinti öncesinde suyun kullanılabilir hale getirilmesi ve kesinti saatlerinde alternatif su kaynaklarının sağlanması önemli olacaktır.
İZSU, su kesintilerinin ne zaman sona ereceği hakkında da bilgi veriyor. 6 Ağustos’ta başlayan ve 15 Aralık’a kadar devam edecek olan su kesintileri ile ilgili en güncel bilgilere İZSU'nun internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.
İzmir su kesintisi: Neden planlı su kesintisi yapılıyor?
İzmir’deki su kesintilerinin en büyük nedeni, son yıllarda yaşanan su kaynaklarındaki azalma. Havanın sıcaklıklarının artması ve su kaynaklarının tükenmesi nedeniyle İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), su tasarrufu sağlamak amacıyla planlı kesintiler uygulamaya karar verdi. Bu durum, suyun daha verimli kullanılmasını ve kaynakların korunmasını hedefliyor.