İzmir su kesintisi 4 Aralık: Hangi ilçeler ve mahalleler etkilenecek? Sular ne zaman gelecek? İşte İZSU İzmir güncel su kesintisi programı





Su kesintilerinden etkilenen ilçelerde neler yapılmalı?

İzmir'deki planlı su kesintileri nedeniyle, özellikle geceleri suya ihtiyaç duyan vatandaşların önceden gerekli hazırlıkları yapmaları önemlidir. 23:00 ile 05:00 saatleri arasında su kesintileri yapılacağından, bu saatler arasında su kullanımını minimize etmek gerekecektir. Evlerdeki su depolarının kontrol edilmesi, kesinti öncesinde suyun kullanılabilir hale getirilmesi ve kesinti saatlerinde alternatif su kaynaklarının sağlanması önemli olacaktır.





İZSU, su kesintilerinin ne zaman sona ereceği hakkında da bilgi veriyor. 6 Ağustos’ta başlayan ve 15 Aralık’a kadar devam edecek olan su kesintileri ile ilgili en güncel bilgilere İZSU'nun internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.



