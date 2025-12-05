Cuma namazı vakitleri 5 Aralık 2025: Öğle ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm şehirlerin cuma namaz vakti

5 Aralık 2025 Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen vakitlerle tüm Türkiye'de yayınlandı. Bu hafta Cuma hutbesinde "İnsan, Huzuru İbadetle Elde Eder" teması işlenecek ve namaz, öğle ezanının ardından tüm illerde kılınacak. Peki, 5 Aralık 2025'te Cuma namazı saati ne zaman? Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için Cuma namazı vakitleri ve merak edilen tüm detaylar.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 5 Aralık 2025 Cuma namazı saatlerini açıkladı. 81 ilde farklı saatlerde kılınacak olan Cuma namazı için, vatandaşlar namaz vakitlerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Cuma hutbesinin ardından öğle ezanıyla birlikte kılınacak namaz, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde belirli saatlerde gerçekleştirilecek. Peki, 5 Aralık Cuma namazı saat kaçta başlayacak? İşte, Diyanet’e göre İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için Cuma namazı vakitleri.
5 Aralık Cuma Namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilin namaz vakitleri
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklanan 5 Aralık 2025 Cuma namazı saati, Türkiye'nin 81 ilinde farklılık göstermektedir. İşte bazı büyük şehirlerin Cuma namazı vakitleri:
İstanbul: 13:00
Ankara: 12:44
İzmir: 13:07
Adana, Bursa, Kocaeli gibi şehirler için de Cuma namazı vakitlerine Diyanet’in namazvakitleri ekranından kolayca ulaşabilirsiniz. Diyanet’in açıklamalarına göre, Cuma namazı saati, her ilin yerel öğle ezanı saatiyle uyumlu olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, namaz saati yaşayan şehre bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu hafta, Cuma namazı sonrası tüm camilerde hutbe okunacak ve namaz eda edilecektir.
Cuma Namazı kaç rekat?
Cuma namazı, İslam'ın en önemli ibadetlerinden biri olup, öğle namazı yerine kılınır ve farz olarak iki rekât olarak eda edilir. Bunun dışında, Cuma namazına hazırlık olarak dört rekât sünnet namazı da kılınır. Namaz sonrası ise yine dört rekât sünnet namazı önerilmektedir. Bazı İslam alimleri, farzdan sonra kılınacak sünnetin altı rekât olduğunu belirtmektedir, ancak genel olarak farzdan sonra iki veya dört rekât kılınması tavsiye edilir.
Cuma namazı ne kadar sürer?
Cuma namazı, genellikle 45 dakika ile 1 saat arasında sürmektedir. Ancak, namazın süresi camiye giden kişinin namaz öncesinde veya sonrasında kılacağı diğer ibadetlere bağlı olarak değişebilir. Namazın uzunluğu, imamın okuduğu hutbenin uzunluğuna ve cemaatin katılımına göre farklılık gösterebilir.
CUMA HUTBESİ 5 ARALIK 2025: İNSAN, HUZURU İBADETLE ELDE EDER
Muhterem Müslümanlar!
Kainatta her varlık belli bir amaca yönelik yaratılmıştır. Varlıklar içerisinde akıl ve iradesiyle seçkin bir yere sahip olan insan da yüce bir gaye için dünyaya gönderilmiştir. Cenâb-ı Hak, bu hususu, “İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder?” ayet-i kerimesiyle bizlere haber vermiştir.
Aziz Müminler!
İbadet, samimi bir niyetle İslâm’ın emir ve yasaklarını gözetmektir. Yüce Rabbimizin verdiği sayısız nimetlere şükretmektir. İbadet, imanın hayata yansımış halidir. İnsanı kötülüklerden koruyan bir kalkan, huzura ve mutluluğa ulaştıran bir kılavuzdur.
Kıymetli Müslümanlar!
İbadetler sadece kişiye değil, bütün bir topluma iyilik ve hayır getirir. Evet, namaz kişiyi; hayâsızlıktan, günahlardan ve yanlışlardan korur. Bununla birlikte mümin, namaz kıldığı halde Allah’ın emir ve yasaklarını çiğnemeye; ailesine, komşusuna ve diğer insanlara eziyet etmeye devam ediyorsa kıldığı namazları gözden geçirmelidir. Zekât, insana paylaşmayı, ihtiyaç sahiplerine destek olmayı, cimrilik ve tembellikten arınmayı hatırlatır. Müslüman; bencillik, cimrilik, hırs, haset, israf, faiz, gurur ve kibirden uzaklaşmadığı müddetçe zekâtın gerçek mahiyetini kavrayamamış demektir. Hac, insanların Allah katında bir tarağın dişleri gibi denk olduğunu, tevhit ve vahdeti, marifet ve hikmeti, mahşeri ve hesabı hatırlatıyorsa amaç hasıl olmuştur. Oruç, insana takvayı ve sabrı öğretir. Şayet mümin; yalan söylemeyi, gıybet ve dedikoduyu, kul ve kamu hakkı yemeyi sürdürüyorsa hadis-i şerifte işaret edildiği üzere oruçtan kendisine sadece açlık ve susuzluk kalmıştır.
Değerli Müminler!
İbadetler sadece belli bir zaman ve belli bir mekanla sınırlı değildir. Aramızda sevgi, saygı, şefkat ve merhameti yaymamız, iyiliği yeryüzünde egemen kılmak için gayret göstermemiz de bir ibadettir. Aile fertlerine karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemiz, onlara şefkat ve merhametle davranmamız, yetim ve muhtaçları sevindirmemiz de bir ibadettir. Rızkımızı helalinden kazanıp helal yollarda harcamamız da bir ibadettir. Çalışmamız ve üretmemiz; vatanımıza, milletimize ve tüm insanlara faydalı olmamız da bir ibadettir. Yeri geldiğinde insanlara eziyet veren küçücük bir engeli yoldan kaldırmamız dahi ibadettir.
Aziz Kardeşlerim!
Müslüman için ibadetin olmadığı bir hayat düşünülemez. “Kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin!” buyuran Yüce Rabbimize ibadet etmek, O’nun rızasını kazanmak, sevgisine nail olmak bizler için kazançların en büyüğüdür. Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in “…Allah katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır” hadis-i şerifi gereğince ömür sermayemizi ibadetlerle ve salih amellerle değerli kılmak, karşılığında da ahiret yurdunu elde etmek ne kıymetli bir kazançtır. Çocuklarımıza güler yüz ve tatlı dille ibadet alışkanlığı kazandırmak onlara bırakabileceğimiz en değerli mirastır.
Hutbemizi Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in şu duasıyla bitirmek istiyorum: “Allah’ım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et!”