OGM 496 PERSONEL ALIMI: OGM personel alımı başvuruları ne zaman, bitti mi?

OGM’nin 496 kişilik sözleşmeli personel alımı, kamu iş ilanları arasında öne çıkmaya devam ediyor. Şoför-operatör, laborant, temizlik personeli, garson ve daha birçok pozisyon için yapılacak alımların başvuru takvimi ve sonuç açıklama tarihine ilişkin araştırmalar her geçen gün artıyor.

SONUÇLAR İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Personel alımı sonuçlarının hangi tarihte duyurulacağına ilişkin resmi takvim henüz ilan edilmedi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından yapılacak değerlendirme aşamasından sonra sonuçların açıklanması bekleniyor. Adaylar, gelişmeleri hem OGM duyurularından hem de Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek.

BAŞVURULAR SADECE DİJİTAL ORTAMDAN ALINDI

Başvuru işlemleri tamamen dijital ortamda, e-Devlet üzerindeki Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ekranı aracılığıyla gerçekleştirildi. Başvuru yapabilmek için e-Devlet şifresine sahip olma şartı aranırken, sürecin dışındaki kanallardan yapılan başvurular geçersiz sayıldı.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

OGM'nin 496 kişilik sözleşmeli personel alımı, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre değerlendirilecek. Kadrolar mühendislikten büro personeline, güvenlikten temizlik hizmetlerine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.