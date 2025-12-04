Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
OGM 496 PERSONEL ALIMI: OGM personel alımı başvuruları ne zaman, bitti mi?

OGM 496 PERSONEL ALIMI: OGM personel alımı başvuruları ne zaman, bitti mi?

15:404/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
OGM 496 personel alımı sonuçları
OGM 496 personel alımı sonuçları

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 496 sözleşmeli personel alımı için süreç hız kesmeden devam ediyor. Büro personelinden avukata, biyologdan tekniker ve güvenlik görevlisine kadar geniş bir kadroda yapılacak alımlar, başvuru sürecinin ne zaman sona ereceğini ve sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merak eden adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

OGM’nin 496 kişilik sözleşmeli personel alımı, kamu iş ilanları arasında öne çıkmaya devam ediyor. Şoför-operatör, laborant, temizlik personeli, garson ve daha birçok pozisyon için yapılacak alımların başvuru takvimi ve sonuç açıklama tarihine ilişkin araştırmalar her geçen gün artıyor.

SONUÇLAR İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Personel alımı sonuçlarının hangi tarihte duyurulacağına ilişkin resmi takvim henüz ilan edilmedi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından yapılacak değerlendirme aşamasından sonra sonuçların açıklanması bekleniyor. Adaylar, gelişmeleri hem OGM duyurularından hem de Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek.

BAŞVURULAR SADECE DİJİTAL ORTAMDAN ALINDI

Başvuru işlemleri tamamen dijital ortamda, e-Devlet üzerindeki Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ekranı aracılığıyla gerçekleştirildi. Başvuru yapabilmek için e-Devlet şifresine sahip olma şartı aranırken, sürecin dışındaki kanallardan yapılan başvurular geçersiz sayıldı.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

OGM'nin 496 kişilik sözleşmeli personel alımı, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre değerlendirilecek. Kadrolar mühendislikten büro personeline, güvenlikten temizlik hizmetlerine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Lisans mezunları arasından 20 mühendis, 30 büro personeli, 4 avukat, 2 biyolog ve 1 diyetisyen; ön lisans mezunlarından 1 laborant ile 2 tekniker; ortaöğretim mezunları arasından ise 1 koruma ve güvenlik görevlisi, 296 şoför-operatör, 2 garson, 2 bulaşıkçı ve 135 temizlik personeli istihdam edilecek.

#OGM
#OGM personel alımı
#ogm personel başvurusu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut kiraya verilebilecek mi? TOKİ'den çıkan evi kiralamak yasak mı?