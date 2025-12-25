İstanbul Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor. Dün gece yeniden gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran bu sabah adliyeye sevk edildi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Başkan Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından olağanüstü toplandı. Murat Salar, Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sadettin Saran yurt dışından Türkiye'ye dönerek ifade vermişti.
Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Saran'ın uyuşturucu testi için saç ve kan örnekleri alındı, evinde de arama yapıldı.
Yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakılan Sadettin Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı. Kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi. Rapor soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
Saadettin Saran ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi. Saran, en kısa sürede başvuru yapıp yeniden test yapılmasını talep edeceğini belirtti. Saran'ın özel bir merkezde tekrar test verdiği öğrenildi.
Saadettin Saran tutuklandı mı?
Akşam saatlerinde 2 ayrı suçlama ile Saran İstanbul'da gözaltına alındı. Geceyi İl Jandarma Komutanlığı’nda geçiren Saadettin Saran, sağlık kontrolüne götürülüyor. Sadettin Saran, adliyeye sevk edildi.
Sadettin Saran'ın yerine kim gelecek?
Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Başkan Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından olağanüstü toplandı. Saran'ın tutuklanması haline görevi devralacak isme karar verildi. Buna göre Saran’ın tutuklanması ihtimali göz önünde bulundurularak, başkanlık görevini Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar’ın devralması yönünde karar alındı.