HURDA ARAÇ TEŞVİKİ SON DAKİKA 25 ARALIK 2025: Hurda Araç Teşviki Ne Zaman Çıkacak, Meclis'ten Geçti Mi? 3 çocuklu ailelere 12 otomobil listesi...

Türkiye’de otomotiv sektöründe çevreci dönüşüm için yeni bir adım atılıyor. Hükûmet tarafından hayata geçirilmesi planlanan “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” ile 25 yaş üzeri araçların trafikten çekilmesi teşvik edilirken, dar gelirli ailelere yerli otomobil alımında ÖTV muafiyeti sağlanması hedefleniyor. Programın hem karbon salınımını azaltması hem de yerli üretimi desteklemesi bekleniyor.

Yerli üretim şartı Teşvik yalnızca Türkiye'de üretilen ve en az %40 yerlilik oranına sahip modelleri kapsayacak.

İşte ÖTV muafiyeti kapsamına giren ilk yerli otomobil listesi ve detaylar… Togg T10X Toyota CH-R Hyundai Bayon Hyundai i10 Ford Tourneo Custom Ford E-Transit Fiat Fiorino Fiat Egea Cross Fiat Egea Sedan Volkswagen Transporter