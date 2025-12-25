MSB’den Libya heyetini taşıyan uçak açıklaması: Tüm yönleriyle titizlikle inceleniyor

Milli Savunma Bakanlığı gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI





Libya heyetini taşıyan uçakla radar temasının kesilmesi üzerine, Hava Kuvvetlerine ait iki İHA, bir CN-235 uçağı ve bir arama kurtarma helikopterinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Enkaz alanında uçuşa ait kara kutuya da ulaşıldığını ve teknik inceleme sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Kazanın meydana geliş nedeni, devletimizin ilgili kurumları tarafından Libya makamlarıyla iş birliği içerisinde tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir” ifadelerini kullandı.





İHA’LAR YENİ NESİL TEHDİT

Karadeniz’den Türkiye’ye giriş yaparak düşen İHA’nın enkazına henüz ulaşılamadığını belirten kaynaklar, “ Balıkesir ve Kocaeli’de düşmüş hâlde bulunan İHA’lar incelenmektedir. İnceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Hava sahamızın kontrolü; radarlar, elektro-optik sensörler, kara, deniz ve hava unsurları ile NATO entegre yapısı dâhil olmak üzere çok katmanlı mimariyle 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmakta ve bu konuda herhangi bir zafiyet bulunmamaktadır. Küçük, düşük irtifalı ve düşük radar kesitine sahip İHA’lar, yalnızca Türkiye’nin değil Avrupa ülkeleri dâhil tüm devletlerin karşı karşıya olduğu yeni nesil bir tehdittir. Bu tür hedeflere karşı müdahalede, sivil hava trafiği ve can güvenliği öncelikli olarak dikkate alınmakta ve en uygun unsur devreye sokulmaktadır. Sonuç olarak; bahse konu olaylar, bir hava savunma zafiyetinden ziyade, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş sebebiyle artan İHA kullanımının bir yansımasıdır. Türkiye, İHA’lara karşı ilave tedbirler almakta, millî projeler ve müttefik entegrasyonlarıyla hava savunma kapasitesini sürekli geliştirmekte ve hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.





TEK DEVLET TEK ORDU





Kaynaklar son dönemde PKK/YPG/SDG’nin gerçekleştirdiği saldırıların Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar verdiğini ve mutabakat sürecini olumsuz etkilediğini belirtti. “Suriye’de mücadele birlik ve bütünlüğünü sağlamış, istikrarlı ve müreffeh bir Suriye isteyenlerle istikrarsız, bölünmüş, güçsüz bir Suriye’den yana olanlar arasındadır” diyen kaynaklar, “Bölgesinde barış ve istikrar üretmeye çalışan Türkiye’nin tavrı nettir ve bu tavır herkes tarafından bilinmektedir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın iş birliğini sürdürmeye ve “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesini desteklemeye kararlıdır” dedi.





ULUSLARARASI HUKUKTA KARŞILIĞI YOK





İsrail, Yunanistan ve GKRY iş birliğine de değinen kaynaklar şu ifadeleri kullandı:

“Son dönemde; İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin faaliyetlerini, gerçekleştirdikleri üçlü zirve sonrası yapılan açıklamaları ve zirvede alınan kararlar kapsamında dile getirilen askerî iş birliği girişimlerini dikkatle takip ediyoruz. Bahse konu girişimin askerî açıdan Türkiye’ye karşı bir tehdit oluşturması söz konusu değildir. Türkiye, bölgede istikrarın korunması ve diyalog ortamının sürdürülmesi yönündeki kararlılığını sürdürmektedir. İsrail’in Türkiye’ye yönelik açıklamalarının ve bölgede gerilimi artırabilecek söylemlerinin, sahadaki gerçekler ve uluslararası hukuk çerçevesinde herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır. Ülkemiz, NATO müttefikliği temelinde Ege ve Doğu Akdeniz’de yapıcı diyalogdan yanadır; ancak müttefiklik ruhuna aykırı adımların sahadaki durumu değiştiremeyeceği bilinmelidir. Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliği ve haklarına ilişkin tutumu nettir ve değişmezdir. Türkiye garantörlüğün kendisine vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan bugüne dek geri kalmadığı gibi bundan sonra da geri kalmayacaktır.





DIŞLAYICI VE TEK TARAFLI ADIMLAR





Sonuç olarak, Ege ve Doğu Akdeniz’de gerilimi artıran taraf Türkiye değil; dışlayıcı ve tek taraflı adımlar, oldubitti yaratmaya yönelik yaklaşımlardır. Türkiye, bölgenin bir çatışma alanı hâline gelmesinden ziyade, iş birliği ve istikrar havzası olarak şekillenmesinden yanadır.”





YUNANİSTAN BASININDAKİ “HAVA SAHASI İHLALİ” İDDİALARI





Kaynaklar, Yunanistan basınında yer alan hava sahası ihlali iddialarına da şu yanıtı verdi:

“Hava sahası ihlali iddialarının temelinde Yunanistan’ın bugün ve tarihte örneği olmayan kara suları ve hava sahası yaklaşımındaki tutarsızlık yer almaktadır. Ülkemizin Ege’de gerçekleştirdiği uçuşlar uluslararası hava sahasında gerçekleştirilmektedir. Türkiye, Yunanistan ile tüm sorunları uluslararası hukuk, karşılıklı iyi niyet ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog ve müzakere yoluyla barışçıl yöntemler ile çözme eğilimindedir.”









Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı bu hafta ASELSAN’ın 50’nci kuruluş yılı kapsamında ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesinde yapıldı. Basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, şunları söyledi:

“Cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma sanayii yatırımı “Oğulbey Teknoloji Üssü”nü hayata geçiren ve bugün 95 ülkede 100 bini aşkın ürünü aktif olarak kullanılan ASELSAN tarafından önümüzdeki dönemde muhtelif miktarda; Alçak İrtifa Radarı ALP 100-G’nin, Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A’nın,

Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER ile 35 mm Modernize Çekili Topun Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine kazandırılması planlanmaktadır. Diğer yandan, ulusal güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olan yerli ve millî savunma sanayimizin ürettiği harp araç-gereç ve mühimmatla, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisinde; Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; Zırhlı Yük ve Personel Taşıyıcı Araç ile Dragoneye-2 Termal Kamera, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmış, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE) tarafından, başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere dost ve müttefik ülkeler ile uluslararası iş ortaklarına muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır.

20 Aralık’ta “Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni” Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapılmıştır.





4 PKK’LI DAHA TESLİM OLDU



