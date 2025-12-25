SGK dökümünde bu 3 harf bulunanlar dikkat! Emekli maaşınızı faiziyle geri ödeyebilirsiniz

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca çalışan ve emeklinin prim ödemelerinde geriye dönük incelemeler başlattı. Özellikle SSK ve Bağ-Kur çakışması yaşayan kişiler, emeklilik sürecinde risk altında olabilir. SGK, bu çakışmaların tespit edilmesi halinde, ilgili kişilerin emekli maaşlarını ve prim günlerini yeniden değerlendirecek.
SGK hizmet dökümünde yer alan belirli harfler, emekliliğin tehlikeye girmesi anlamına gelebilir. Özellikle "K", "Ş", "S" gibi harfler, sigortalı kişinin prim ödemesinde ya da sigorta türlerinde yaşanan usulsüzlükleri işaret edebilir. Bu durumlar, hem emeklilik maaşının hesaplanmasında aksamalara yol açabilir hem de emekliliğin iptal edilmesi gibi sonuçlara yol açabilir. SGK'nın başlattığı bu incelemeler, sahte sigorta prim ödemeleri ve çakışmaların önüne geçmeyi amaçlıyor. Çalışanlar ve emekliler, prim ödemelerinde dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılıyor ve bu tür durumların tespiti halinde ciddi yaptırımların uygulanabileceği belirtiliyor.
SGK, usulsüzlükleri tespit etmek adına hem kayıt incelemesi hem de çevresel soruşturmalar yapıyor. Denetimlerin sıkılaştırıldığı süreçte sahte sigortalı olarak görünen kişilerin maaşları iptal ediliyor ve geçmişe dönük yapılan ödemeler faiziyle birlikte geri talep ediliyor. Bu kapsamda pek çok emekliye tebligat gönderildiği ve bazı emekliliklerin iptal edildiği belirtiliyor.
SGK tarafından gönderilen bir mesajda, "Gerçek anlamda bir iş sözleşmesine dayalı çalışma yoksa bu sahte sigortalılık olarak değerlendirilir" ifadelerine yer verildi.
BAĞ-KUR VE SSK ÇAKIŞMASI RİSK YARATIYOR
Bazı vatandaşlar, şirket ortağı olmalarına rağmen kendilerini SSK'lı göstererek prim ödemesi yapıyor. Bu durum, Bağ-Kur ve SSK çakışmasına yol açabiliyor. SGK'nın yaptığı incelemeler sonucunda çakışan prim günleri nedeniyle bazı emekliliklerin iptal edilebileceği vurgulanıyor. Bu nedenle, sigortalı çalışanların hizmet dökümlerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve herhangi bir uyumsuzluk durumunda SGK'ya başvurmaları gerekiyor.
SGK HİZMET DÖKÜMÜNE DİKKAT EDİN
SGK hizmet dökümünde bazı harflerin bulunması, usulsüzlük şüphesi anlamına gelebilir. Özellikle şu harflere dikkat edilmesi gerekiyor:
Ş → Şüpheli Sigortalılık
K → Kontrol Edilecek Sigorta Kaydı
S → Sahte Sigorta Tespiti
Bu işaretlerden herhangi biri hizmet dökümünüzde bulunuyorsa, SGK tarafından inceleme altında olabilirsiniz.
TEBLİGAT ALIRSANIZ NE YAPMALISINIZ?
Eğer SGK'dan emekliliğin iptal edildiğine dair bir tebligat aldıysanız şu adımları izleyin:
SGK İl Müdürlüğü'ne başvurarak detaylı bilgi alın.
Yanlış bir işlem olduğunu düşünüyorsanız hukuki destek alın.
İtiraz sürecini kaçırmamak için bir avukatla görüşerek SGK'ya resmi dilekçe sunun.
Bu süreçte dikkatli olmak ve gerekli kontrolleri düzenli yapmak, mağduriyet yaşamanızın önüne geçebilir.