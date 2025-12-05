KYK BURS ÖDEME TARİHİ 2025: KYK burs ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Üniversite öğrencilerinin gündemindeki en önemli başlıklardan biri KYK burs ve kredi ödemelerinin tarihi oldu. Her ay belirli günlerde hesaplara aktarılan desteklerin Aralık ayında hangi tarihe denk geleceği araştırılıyor. Gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açıklayacağı takvime çevrilmiş durumda. Peki, KYK burs ödemeleri bu ay hangi gün yatacak?

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenmektedir.

Burs/krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödenmektedir.

Son sınıf öğrencilerinin bursu ne zaman biter?

Son sınıf öğrencilerine burs/kredi ödemeleri haziran ayında sona ermektedir.

Kredinin bursa dönüşmesi için ne yapılması gerekmektedir?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olan ve yukarıdaki sekizinci maddede belirtilen öncelikli burs verilecek öğrenciler kapsamına giren öğrencilerin burs almasına engel bir durumu olmaması halinde kredileri bu başvurularının ve durumlarının tespit edilmesi kaydıyla öncelikli öğrenci durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin e-Devlet üzerinden dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir.

Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler borçlarını ne zaman ve ne şekilde ödemektedir?