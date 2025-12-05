EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI: 5 aylık emekli enflasyon farkı netleşti! Ocak ayı 2026 emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü, Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yeniden zam hesaplarına çevrildi. TÜİK’in duyurduğu son veriyle 5 aylık enflasyon farkı netleşirken, gözler şimdi Aralık ayı rakamlarında. Ocak 2026 zam oranı için tek eksik halka kalan bu veri sonrası emeklilerin alacağı artış büyük ölçüde şekillendi. Peki 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu, Ocak zammı neye işaret ediyor?
TÜİK’in Kasım ayı enflasyon rakamlarını paylaşmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam tablosunda önemli bir eşik tamamlandı. 5 aylık enflasyon farkı kesinleşirken, Ocak 2026 maaş artışı için artık sadece Aralık ayı verisi bekleniyor. Emekliler “Ocak’ta maaşlar ne kadar artacak?” sorusuna yanıt ararken, mevcut tablo ilk ipuçlarını veriyor.
5 AYLIK EMEKLİ ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 0,87 olurken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak açıklandı.
Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte SSK, Bağ-Kur emeklilerinin hak ettiği 5 aylık enflasyon farkı da % 11,21 oldu.
KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM OLUR?
Merkez Bankası son raporunda yıl sonu enflasyonu için %31 – %33 aralığını hedeflerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de beyanında %31 olacağına ilişkin ipucu vermişti. Bu ihtimaller doğrultusunda iki tahmin yapabiliriz.
Eğer yıl sonu enflasyonu %31 olursa yılın ikinci dönemi için SSK ve Bağkur emeklilerine %12,28 oranında çıkacaktır. Diğer alternatif ise %32 olması durumudur. O zamanda %13,14 olarak hesaplayabiliriz. İşte emeklilerimize verilecek olan enflasyon farkı %12,28 ile %13,14 arasında olacaktır.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Halen 16.881 TL olan SSK, Bağkur emeklimizin yeni maaşının 18.953 TL ile 19.099 TL arasında bir bantta olacağını tahmin ediyorum.”