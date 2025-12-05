EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI: 5 aylık emekli enflasyon farkı netleşti! Ocak ayı 2026 emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM OLUR?

Merkez Bankası son raporunda yıl sonu enflasyonu için %31 – %33 aralığını hedeflerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de beyanında %31 olacağına ilişkin ipucu vermişti. Bu ihtimaller doğrultusunda iki tahmin yapabiliriz.

Eğer yıl sonu enflasyonu %31 olursa yılın ikinci dönemi için SSK ve Bağkur emeklilerine %12,28 oranında çıkacaktır. Diğer alternatif ise %32 olması durumudur. O zamanda %13,14 olarak hesaplayabiliriz. İşte emeklilerimize verilecek olan enflasyon farkı %12,28 ile %13,14 arasında olacaktır.