EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI DEĞİŞECEK: 7200 günle erken emeklilik ne zaman gelecek? 2008 öncesi ve sonrası...

Küçük esnafın emeklilik şartlarını iyileştirecek düzenleme için çalışmalar devam ediyor. Yeni düzenlemeyle, Bağ-Kur’luların emeklilik için gereken prim gün sayısının 9 binden 7.200’e düşürülmesi planlanıyor. Böylece SSK’lılarla eşit şartlarda emekli olabilecek esnaflar, 5 yıl erken emeklilik hakkı kazanacak. Düzenlemenin TBMM’nin yeni yasama döneminde gündeme gelerek hızla yasalaşması bekleniyor.
Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik şartlarını iyileştirmeyi amaçlayan yeni düzenleme, küçük esnaf ve kendi hesabına çalışanlara büyük avantaj sağlayacak. Düzenlemeyle, emeklilik için gereken prim gün sayısının 9 binden 7.200’e düşürülmesi planlanıyor. Bu değişiklik, Bağ-Kur’luların emeklilik süresini yaklaşık 5 yıl kısaltarak SSK’lılarla eşit koşullarda emekli olabilmesini sağlayacak. Düzenlemenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama döneminde gündeme alınması bekleniyor.
SSK ve Bağ-Kur Prim Günleri Eşitlenecek
Yeni yasama döneminde TBMM'nin gündemine gelmesi beklenen SSK-Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesi, özellikle küçük esnaflara büyük bir avantaj sağlayacak.
Bu düzenleme ile Bağ-Kur'da emeklilik için gereken 9.000 prim günü, 7.200 güne düşürülecek. Bu sayede, 1 milyondan fazla küçük esnaf ve çiftçi, 5 yıl daha az prim ödeme imkanı elde ederek erken emekli olabilecek.
Kapsam Genişlerse EYT’lilere de Faydası Olabilir
Düzenleme kapsamı geniş tutulur ve 8 Eylül 1999 öncesi sigortalıları da kapsarsa, EYT'li (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Bağ-Kur’lular da 9.000 gün prim ödemeden, 7.200 günle emekli olma hakkı kazanabilecek.
Ancak ilk etapta düzenlemenin küçük esnaf ve çiftçileri hedef alacağı düşünülüyor. Kapsamın belirlenmesinde, esnafın yanında çalışan işçi sayısı, basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi kriterlere dikkat edilecek.
Kadın ve Erkekler İçin Prim Gün Şartı Eşitlenecek
8 Eylül 1999-30 Ocak 2008 tarihleri arasında sigortalı olan Bağ-Kur’lular için gün sayısı şartı hem kadın hem de erkeklerde 25 yıl, yani 9.000 gün olarak belirlenmiştir.
Yaş şartı ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile bu prim gün şartı 9.000’den 7.200’e indirilecek.
Prim Gününü Tamamlayan Yaş Şartını Bekleyecek
7200 prim gününü tamamlayanlar, sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı da sağlıyorsa emekli olabilecekler. Ancak, prim gün sayısını tamamlamış olsalar dahi yaş şartını beklemeleri gerekecek.
1 Mayıs 2008 sonrası sigortalılığı başlayanlar için ise, 9.000 gün prim şartı ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı geçerli olacak. Bu yaş, kademeli olarak 65’e kadar artıyor.
Ancak, yapılacak 1.800 günlük indirim ile 1 Mayıs 2008 sonrasında sigortası başlayan Bağ-Kur’lular da 7.200 günle emekli olabilecekler. Yine, yaş şartını tamamlamaları gerekecek.
EYT’liler Yararlanabilir mi?
EYT’liler için, henüz 9.000 günü doldurmamış Bağ-Kur’lular bu düzenleme kapsamına girerse, 7.200 gün prim ödemeleri durumunda hemen emekli olabilecekler. Bu nedenle, yasanın kapsamı bu noktada kritik öneme sahip. 8 Eylül 1999 öncesini kapsaması ve tüm Bağ-Kur’lular için geçerli olması gerektiği vurgulanıyor.
Son 7 Yıla Göre Emeklilik Kurumu Belirleniyor
Mevcut durumda farklı kurumlarda çalışmış sigortalılar için iki yöntem uygulanıyor. 2008’den önce sigortalı olanların emekli olacağı kurumu, son 7 yıllık sigortalılık süresindeki 1.261 gün belirliyor. Bu süre içinde hangi kurumda 3,5 yıl ve fazlası çalışılmışsa, o kurum emeklilik kurumu olarak seçiliyor.
1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanlar için ise hangi kurumdan daha fazla prim ödenmişse, emeklilik o kurumdan gerçekleşiyor ve 3,5 yıla bakılmıyor. Ancak Bağ-Kur ile SSK primlerinin eşitlenmesi durumunda, bu tür bir hesaplamaya gerek kalmayabilir.