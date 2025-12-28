Çankırı’da 9 ilçede eğitime kar engeli: Çankırı'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Valilik açıkladı

Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındı. Bu kapsamda Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda (Kur’an kursları dahil) 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.