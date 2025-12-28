Çankırı’da 9 ilçede eğitime kar engeli: Çankırı'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Valilik açıkladı

Yeni Şafak
22:5728/12/2025, Pazar
IHA
Çankırı'da kar yağışı etkisini arttırdı. Yurt genelinde soğuk ve kar yağışlı hava ile birlikte birçok ilde kar tatili de valilikler tarafından duyuruldu. Son olarak Çankırı'nın 9 ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Peki Çankırı'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? İşte resmi açıklamalar.

Çankırı’da etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.


ÇANKIRI'DA HANGİ İLÇELERDE EĞİTİME ARA VERİLDİ? (29 ARALIK)

Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındı. Bu kapsamda Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda (Kur’an kursları dahil) 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.


Aynı ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu anasınıfına devam eden annelerin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı bildirildi. Öte yandan Eldivan, Kurşunlu, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.



