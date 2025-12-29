KAR YAĞIŞI TATİL GETİRDİ: Türkiye genelinde 21 ilde okullar tatil! İşte 29 Aralık 2025 okulların tatil edildiği iller ve ilçeler

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye genelinde 21 ilde il genelinde ya da bazı ilçelerde eğitime bir gün süreyle ara verildi. Valilikler, ulaşımda yaşanabilecek risklere karşı tedbir alındığını duyurdu. İşte 29 Aralık 2025 tarihinde okulların tatil edildiği il ve ilçeler...
Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma, eğitim öğretimi de olumsuz etkiledi. Valiliklerden yapılan açıklamalara göre, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği göz önünde bulundurularak bazı illerde il genelinde, bazı illerde ise belirli ilçelerde okullar bir gün süreyle tatil edildi.
OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLLER (29 ARALIK)
Eğitime ara verilen iller ve ilçeler;
Kastamonu: Merkez, İhsangazi, Pınarbaşı, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Araç, Daday
Çankırı: Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta, Yapraklı, Eldivan, Kurşunlu, Korgun, Ilgaz
Sinop: Ayancık, Durağan, Merkez, Gerze, Erfelek, Türkeli
Zonguldak
Bolu
Düzce
Sakarya: Hendek
Karabük
Kırşehir
Yozgat: Merkez, Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan, Kadışehri, Sorgun, Saraykent
Samsun: Alaçam
Bingöl: Adaklı, Kiğı
Muş
Ağrı: İl genelindeki köy okullarında
Bitlis
Siirt: Eruh
Şırnak: Beytüşşebap
Hakkari
Van
Şanlıurfa: (Halfeti ve Birecik hariç)
Mardin
21 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ
İl genelinde veya ilçelerde eğitime ara verilen iller;
Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Kırşehir, Yozgat, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Mardin ve Şanlıurfa’da eğitime ara verildi.
Valiliklerden yapılan açıklama ile, özellikle kırsal bölgelerde ve yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi. Taşımalı eğitim yapılan bazı ilçelerde de öğrenciler izinli sayıldı.
Meteoroloji’den alınan bilgilere göre, kar yağışının bazı bölgelerde etkisini sürdürmesi beklenirken, valilikler vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Eğitime ara verilen illerde kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel için de idari izin uygulamaları hayata geçirildi.