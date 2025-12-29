KAR YAĞIŞI TATİL GETİRDİ: Türkiye genelinde 21 ilde okullar tatil! İşte 29 Aralık 2025 okulların tatil edildiği iller ve ilçeler

Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma, eğitim öğretimi de olumsuz etkiledi. Valiliklerden yapılan açıklamalara göre, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği göz önünde bulundurularak bazı illerde il genelinde, bazı illerde ise belirli ilçelerde okullar bir gün süreyle tatil edildi.