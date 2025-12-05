5 Aralık BİM aktüel kampanyalarıyla dolu BİM katalog sayfalarında yine oldukça geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. BİM market, haftalık fırsatlarının yer aldığı cuma BİM aktüel ürünler listesi birbirinden cazip seçenekleriyle herkesin ilgisini çekecek türden. BİM’de bu hafta indirim bekleyenler için BİM’de bu hafta cuma raflara gelecek fırsatları listeledik.
BİM 5 Aralık Cuma aktüel kataloğu satışa sunuldu. Aralık ayı içerisindeki ilk aktüel kataloglar BİM mağazalarında bu hafta satışa çıktı. 2 Aralık Salı kataloğunun ardından 3 Aralık tarihinde Eve Teslim kataloğu raflarda yerini aldı. Son olarak 5 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler raflarda satışa sunuldu. Her hafta farklı ürün seçeneklerinin yer aldığı BİM kataloğunda haftanın en dikkat çekici kataloğu bugün BİM mağazalarında satışta!
5 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Nokia Tuşlu Cep Telefonu 1.790 TL
TCL 65 İnç 4K HDR Google TV 29.500 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL
Mini Saç Kurutma Makinesi 790 TL
Saç Düzleştirici 200 Derece 899 TL
Wag Maşası 799 TL
Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 999 TL
Buharlı Mop 1.790 TL
Elektrikli Süpürge Cyclone 3.500 TL
Çay Makinesi 1.550 TL
Türk Kahve Makinesi 1.650 TL
Blender Seti 1.750 TL
5 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Balkabağı Dekorlu Fırın Kabı 379 TL
Balkabağı Şekilli Kapaklı Kase 400 ml 279 TL
Balkabağı Şekilli Tatlı Kaşığı 179 TL
Bölmeli Akasya Sunumluk 179 TL
Yuvarlak Çerezlik 159 TL
Derin Tencere 529 TL
Karnıyarık Tencere 499 TL
6'lı Cam Çay Fincan Seti 269 TL
6'lı Cam Kahve Fincan Seti 169 TL
Gravürlü Çay Bardağı 6'lı 189 TL
Desenli Cam Kapaklı Sürahi 299 TL
Akasya Kapaklı Borosilikat Kavanoz 149 TL
Sütlük 199 TL
5 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Çift Kişilik Battaniye 285 TL
Kaşkorse 2'li Takım 599 TL
Kaşe Pantolon Erkek 319 TL
Tek Kişilik Battaniye 259 TL
Bere Kadın 119 TL
Peluş Patik 169 TL
Kapaklı Eldiven 119 TL
Yumak Çeşitleri 109/139 TL
Keçe Terlik Kadın 89 TL
Kalp Desenli Terlik Kadın 119 TL
Ekose Desenli Terlik Erkek 69 TL
5 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
3 Bölmeli Ayakkabılık 1.590 TL
Oyuncak Güzellik Masası 999 TL
Kablosuz Kulaküstü Kulaklık Lisanslı 799 TL
Neon Yarışlar Çifte Çember Pisti 899 TL
Planlayıcı Tarihsiz Defter 149 TL
Planlayıcı Tarihsiz Defter 199 TL
Geçmeli Kalem 39 TL
Kabartmalı Sticker Seti 49 TL
Jump Ball Oyunu 299 TL
Oyuncak Çöp Kamyonu 299 TL
Oyuncak Yol Seti 499 TL
Basmalı Vagonlu Tren 199 TL
Müzikli Araba Balık Tutma Oyuncağı 229 TL
Oyuncak Sevimli Bebek 189 TL
Oyuncak Bebekli Pet Bakım Seti 199 TL
Oyuncak Meyve Sebze Kesme 149 TL
5 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Akrilik Metal Makas 149 TL
Akrilik Bant Kesici 129 TL
Akrilik Masaüstü Kalemlik 169 TL
Şeffaf Pullu Kalem Kutu 119 TL
Tüylü Eğlenceli Tükenmez Kalem 69 TL
Renkli İçi Figürlü Tükenmez Kalem 65 TL
Eğlenceli 4 Renkli Tükenmez Kalem 55 TL
Squishy Defter 169 TL
Pati Fosforlu Kalem 99 TL
Yapışkanlı Not Kağıdı Seti 69 TL
Simli 2026 Günlük Ajanda 199 TL
Şeffaf Renkli Bant 49 TL
Eğlenceli Hesap Makinesi 175 TL