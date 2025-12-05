Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
BİM'de bugün hangi indirimler var? BİM 5 Aralık 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bugün hangi indirimler var? BİM 5 Aralık 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu

12:115/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

5 Aralık BİM aktüel kampanyalarıyla dolu BİM katalog sayfalarında yine oldukça geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. BİM market, haftalık fırsatlarının yer aldığı cuma BİM aktüel ürünler listesi birbirinden cazip seçenekleriyle herkesin ilgisini çekecek türden. BİM’de bu hafta indirim bekleyenler için BİM’de bu hafta cuma raflara gelecek fırsatları listeledik.

BİM 5 Aralık Cuma aktüel kataloğu satışa sunuldu. Aralık ayı içerisindeki ilk aktüel kataloglar BİM mağazalarında bu hafta satışa çıktı. 2 Aralık Salı kataloğunun ardından 3 Aralık tarihinde Eve Teslim kataloğu raflarda yerini aldı. Son olarak 5 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler raflarda satışa sunuldu. Her hafta farklı ürün seçeneklerinin yer aldığı BİM kataloğunda haftanın en dikkat çekici kataloğu bugün BİM mağazalarında satışta! 

5 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Nokia Tuşlu Cep Telefonu 1.790 TL

TCL 65 İnç 4K HDR Google TV 29.500 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL

Mini Saç Kurutma Makinesi 790 TL

Saç Düzleştirici 200 Derece 899 TL

Wag Maşası 799 TL

Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 999 TL

Buharlı Mop 1.790 TL

Elektrikli Süpürge Cyclone 3.500 TL

Çay Makinesi 1.550 TL

Türk Kahve Makinesi 1.650 TL

Blender Seti 1.750 TL












5 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Balkabağı Dekorlu Fırın Kabı 379 TL

Balkabağı Şekilli Kapaklı Kase 400 ml 279 TL

Balkabağı Şekilli Tatlı Kaşığı 179 TL

Bölmeli Akasya Sunumluk 179 TL

Yuvarlak Çerezlik 159 TL

Derin Tencere 529 TL

Karnıyarık Tencere 499 TL

Karnıyarık Tencere 499 TL

6'lı Cam Çay Fincan Seti 269 TL

6'lı Cam Kahve Fincan Seti 169 TL

Gravürlü Çay Bardağı 6'lı 189 TL

Desenli Cam Kapaklı Sürahi 299 TL

Akasya Kapaklı Borosilikat Kavanoz 149 TL

Sütlük 199 TL














5 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Çift Kişilik Battaniye 285 TL

Kaşkorse 2'li Takım 599 TL

Kaşe Pantolon Erkek 319 TL

Tek Kişilik Battaniye 259 TL

Bere Kadın 119 TL

Peluş Patik 169 TL

Kapaklı Eldiven 119 TL

Yumak Çeşitleri 109/139 TL

Keçe Terlik Kadın 89 TL

Kalp Desenli Terlik Kadın 119 TL

Ekose Desenli Terlik Erkek 69 TL











5 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

3 Bölmeli Ayakkabılık 1.590 TL

Oyuncak Güzellik Masası 999 TL

Kablosuz Kulaküstü Kulaklık Lisanslı 799 TL

Neon Yarışlar Çifte Çember Pisti 899 TL

Planlayıcı Tarihsiz Defter 149 TL

Planlayıcı Tarihsiz Defter 199 TL

Geçmeli Kalem 39 TL

Kabartmalı Sticker Seti 49 TL

Jump Ball Oyunu 299 TL

Oyuncak Çöp Kamyonu 299 TL

Oyuncak Yol Seti 499 TL

Basmalı Vagonlu Tren 199 TL

Müzikli Araba Balık Tutma Oyuncağı 229 TL

Oyuncak Sevimli Bebek 189 TL

Oyuncak Bebekli Pet Bakım Seti 199 TL

Oyuncak Meyve Sebze Kesme 149 TL
















5 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Akrilik Metal Makas 149 TL

Akrilik Bant Kesici 129 TL

Akrilik Masaüstü Kalemlik 169 TL

Şeffaf Pullu Kalem Kutu 119 TL

Tüylü Eğlenceli Tükenmez Kalem 69 TL

Renkli İçi Figürlü Tükenmez Kalem 65 TL

Eğlenceli 4 Renkli Tükenmez Kalem 55 TL

Squishy Defter 169 TL

Pati Fosforlu Kalem 99 TL

Yapışkanlı Not Kağıdı Seti 69 TL

Simli 2026 Günlük Ajanda 199 TL

Şeffaf Renkli Bant 49 TL

Eğlenceli Hesap Makinesi 175 TL













#BİM
#BİM aktüel ürün
#bim kataloğu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mersin'de bugün sular ne zaman gelecek? 5 Aralık 2025 Cuma MESKİ su kesintisi olan ilçeler ve kesinti saatleri