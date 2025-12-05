5 Aralık BİM aktüel kampanyalarıyla dolu BİM katalog sayfalarında yine oldukça geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. BİM market, haftalık fırsatlarının yer aldığı cuma BİM aktüel ürünler listesi birbirinden cazip seçenekleriyle herkesin ilgisini çekecek türden. BİM’de bu hafta indirim bekleyenler için BİM’de bu hafta cuma raflara gelecek fırsatları listeledik.

1 /6 BİM 5 Aralık Cuma aktüel kataloğu satışa sunuldu. Aralık ayı içerisindeki ilk aktüel kataloglar BİM mağazalarında bu hafta satışa çıktı. 2 Aralık Salı kataloğunun ardından 3 Aralık tarihinde Eve Teslim kataloğu raflarda yerini aldı. Son olarak 5 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler raflarda satışa sunuldu. Her hafta farklı ürün seçeneklerinin yer aldığı BİM kataloğunda haftanın en dikkat çekici kataloğu bugün BİM mağazalarında satışta!

2 /6 5 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Nokia Tuşlu Cep Telefonu 1.790 TL TCL 65 İnç 4K HDR Google TV 29.500 TL Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL Mini Saç Kurutma Makinesi 790 TL Saç Düzleştirici 200 Derece 899 TL Wag Maşası 799 TL Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 999 TL Buharlı Mop 1.790 TL Elektrikli Süpürge Cyclone 3.500 TL Çay Makinesi 1.550 TL Türk Kahve Makinesi 1.650 TL Blender Seti 1.750 TL























3 /6 5 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Balkabağı Dekorlu Fırın Kabı 379 TL Balkabağı Şekilli Kapaklı Kase 400 ml 279 TL Balkabağı Şekilli Tatlı Kaşığı 179 TL Bölmeli Akasya Sunumluk 179 TL Yuvarlak Çerezlik 159 TL Derin Tencere 529 TL Karnıyarık Tencere 499 TL Karnıyarık Tencere 499 TL 6'lı Cam Çay Fincan Seti 269 TL 6'lı Cam Kahve Fincan Seti 169 TL Gravürlü Çay Bardağı 6'lı 189 TL Desenli Cam Kapaklı Sürahi 299 TL Akasya Kapaklı Borosilikat Kavanoz 149 TL Sütlük 199 TL



























4 /6 5 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Çift Kişilik Battaniye 285 TL Kaşkorse 2'li Takım 599 TL Kaşe Pantolon Erkek 319 TL Tek Kişilik Battaniye 259 TL Bere Kadın 119 TL Peluş Patik 169 TL Kapaklı Eldiven 119 TL Yumak Çeşitleri 109/139 TL Keçe Terlik Kadın 89 TL Kalp Desenli Terlik Kadın 119 TL Ekose Desenli Terlik Erkek 69 TL





















5 /6 5 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU 3 Bölmeli Ayakkabılık 1.590 TL Oyuncak Güzellik Masası 999 TL Kablosuz Kulaküstü Kulaklık Lisanslı 799 TL Neon Yarışlar Çifte Çember Pisti 899 TL Planlayıcı Tarihsiz Defter 149 TL Planlayıcı Tarihsiz Defter 199 TL Geçmeli Kalem 39 TL Kabartmalı Sticker Seti 49 TL Jump Ball Oyunu 299 TL Oyuncak Çöp Kamyonu 299 TL Oyuncak Yol Seti 499 TL Basmalı Vagonlu Tren 199 TL Müzikli Araba Balık Tutma Oyuncağı 229 TL Oyuncak Sevimli Bebek 189 TL Oyuncak Bebekli Pet Bakım Seti 199 TL Oyuncak Meyve Sebze Kesme 149 TL





























