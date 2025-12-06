Kandilli ve AFAD'ın açıkladığı deprem listeleri sıkça takip ediliyor. 'Yakınımdaki, bugünkü en son depremler' şeklinde araştırmalar hız kazanıyor. Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Bugün hangi il ve ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Bugün ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 6 Aralık 2025

Bulunduğu bölgede ya da yakın çevresinde deprem olup olmadığını kontrol eden vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son meydana gelen depremleri görüntüleyebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 6 Aralık son depremler listesi.

AFAD tarafından açıklanan en son depremler listesine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER 2025-12-06 08:43:40 39.17083 28.21722 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-06 08:39:07 38.7775 43.33306 7.0 ML 1.4 Tuşba (Van) 2025-12-06 08:24:32 39.20083 28.1575 7.0 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-06 08:15:16 39.25361 28.20639 7.69 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-06 08:12:59 38.23861 39.04 4.07 ML 1.3 Doğanyol (Malatya) 2025-12-06 08:06:59 39.20694 28.98917 9.58 ML 1.4 Simav (Kütahya) 2025-12-06 08:04:20 37.11667 36.5725 7.0 ML 1.7 Hasanbeyli (Osmaniye) 2025-12-06 07:32:40 39.17528 28.27111 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-06 07:26:54 39.18333 28.18111 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-06 07:25:37 39.19361 28.17528 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-06 07:19:41 39.17306 28.20667 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-06 07:14:41 38.15222 38.50972 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman) 2025-12-06 07:09:43 39.19306 28.15917 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-06 07:06:51 39.19028 28.1875 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-06 07:06:39 39.19833 28.18222 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-06 07:02:34 39.15611 28.29583 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-06 06:56:00 39.24667 28.94222 12.47 ML 1.5 Simav (Kütahya) 2025-12-06 06:51:52 39.20278 28.15 4.63 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-06 06:50:42 39.22611 28.185 5.02 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-06 06:42:35 39.41639 32.94306 7.03 ML 1.2 Bala (Ankara) 2025-12-06 06:42:03 39.83583 27.60417 8.97 ML 2.0 Balya (Balıkesir) 2025-12-06 06:40:24 39.17528 28.16889 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)