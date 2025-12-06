Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 6 Aralık 2025

Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 6 Aralık 2025

09:246/12/2025, Cumartesi
G: 6/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kandilli ve AFAD'ın açıkladığı deprem listeleri sıkça takip ediliyor. 'Yakınımdaki, bugünkü en son depremler' şeklinde araştırmalar hız kazanıyor. Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Bugün hangi il ve ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Bugün ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 6 Aralık 2025

Bulunduğu bölgede ya da yakın çevresinde deprem olup olmadığını kontrol eden vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son meydana gelen depremleri görüntüleyebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 6 Aralık son depremler listesi.

AFAD en son depremler listesi


AFAD tarafından açıklanan en son depremler listesine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz. 


SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER

2025-12-06 08:43:40 39.17083 28.21722 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-12-06 08:39:07 38.7775 43.33306 7.0 ML 1.4 Tuşba (Van)

2025-12-06 08:24:32 39.20083 28.1575 7.0 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)

2025-12-06 08:15:16 39.25361 28.20639 7.69 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-12-06 08:12:59 38.23861 39.04 4.07 ML 1.3 Doğanyol (Malatya)

2025-12-06 08:06:59 39.20694 28.98917 9.58 ML 1.4 Simav (Kütahya)

2025-12-06 08:04:20 37.11667 36.5725 7.0 ML 1.7 Hasanbeyli (Osmaniye)

2025-12-06 07:32:40 39.17528 28.27111 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-12-06 07:26:54 39.18333 28.18111 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-12-06 07:25:37 39.19361 28.17528 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-12-06 07:19:41 39.17306 28.20667 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-12-06 07:14:41 38.15222 38.50972 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)

2025-12-06 07:09:43 39.19306 28.15917 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-12-06 07:06:51 39.19028 28.1875 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-12-06 07:06:39 39.19833 28.18222 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-12-06 07:02:34 39.15611 28.29583 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-12-06 06:56:00 39.24667 28.94222 12.47 ML 1.5 Simav (Kütahya)

2025-12-06 06:51:52 39.20278 28.15 4.63 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-12-06 06:50:42 39.22611 28.185 5.02 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-12-06 06:42:35 39.41639 32.94306 7.03 ML 1.2 Bala (Ankara)

2025-12-06 06:42:03 39.83583 27.60417 8.97 ML 2.0 Balya (Balıkesir)

2025-12-06 06:40:24 39.17528 28.16889 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


#deprem
#afad
#kandilli
#son depremler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF vize sınav sonuç tarihleri