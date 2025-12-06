Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İstanbul'da 6 Aralık Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu

İstanbul'da 6 Aralık Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu

Tuğba Güner
09:106/12/2025, Cumartesi
G: 6/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) ve AYEDAŞ İstanbul'da 6 Aralık Cumartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. 6 Aralık Cumartesi İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 6 Aralık günü İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler, planlı bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak. Peki İstanbul'da bugün nerelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ


İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, BEDAŞ'ın internet sitesinden ulaşabilirsiniz

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI


İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.


AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI


#BEDAŞ
#istanbul elektrik kesintisi
#istanbul planlı bakım çalışması
#elektrik kesintisi
#AYEDAŞ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da 6 Aralık Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu