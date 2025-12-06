Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Elektrik faturası devlet desteğinde yeni limit belirlendi! Kimler devlet desteği almaya devam edecek? Sınır kaç olacak?

Elektrik faturası devlet desteğinde yeni limit belirlendi! Kimler devlet desteği almaya devam edecek? Sınır kaç olacak?

13:146/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Elektrik faturası indirim desteği yeni dönemde değişikliğe uğrayacak. EPDK’nın yeni düzenlemesiyle elektrik faturalarında yıllık 4 bin kWh sınırını aşan aboneler devlet desteğinden çıkarılıyor. Yaklaşık 2,5 milyon kişi etkilenecek düzenlemede düşük tüketen abonelere daha yüksek oranda sübvansiyon sağlanmaya devam edecek. Peki, sanayi ve ticarethanelerde sınır ne kadar olacak? Uygulamadan kimler yararlanacak? İşte ayrıntılar.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik faturalarında devlet desteğinin daha adil dağıtılması için 2026 yılı itibarıyla geçerli olacak şekilde limit değişikliğine gitti. Buna göre; yıllık elektrik tüketim limiti 4 bin kilovatsaati aşan aboneler devlet desteğinden çıkacak ve faturanın tamamını kendi ödeyecek.

ELEKTİK FATURALARINDA YENİ LİMİT BELİRLENDİ


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik desteklerinin daha adil dağıtılmasını sağlamak amacıyla, 2026'da mesken tüketici grubuna yönelik yıllık elektrik tüketim limitini 4 bin kilovatsaat olarak belirledi.

ELEKTRİK FATURALARINDA AYLIK SINIR KAÇ TL OLACAK?


Yıllık 4 bin kilovatsaati (aylık ortalama 333 kilovatsaate tekabül eder) aşan kullanıcıların tüm tüketimlerini kapsıyor.

333 KİLOVATSAATİN GÜNCEL FATURA TUTARI NE KADAR?


33 kilovatsaat 984 liralık faturaya tekabül ediyor.

KİMLER YENİ DÜZENLEMEDEN ETKİLENECEK?


2025’te mevcut uygulamaya göre yaklaşık ilave 1,3 milyon abone daha etkilenmiş olacak. Toplamda ise 2,5 milyon abone, yani abonelerin yaklaşık yüzde 6’sı etkilenmiş olacak.

NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLAYACAK?


Yeni düzenleme 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak.

SANAYİ VE TİCARETHANELERDE YENİ UYGULAMA İÇİN TÜKETİM LİMİTİ NE KADAR?


Uygulama değiştirilmeyerek bu tüketici grupları için yıllık limit 15 bin kilovatsaat olarak muhafaza edilmiştir.

#elektrik
#fatura desteği
#elektrik faturası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI görüntüleme: 2025 güz dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF vize (ara sınav) soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?