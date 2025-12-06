Elektrik faturası indirim desteği yeni dönemde değişikliğe uğrayacak. EPDK’nın yeni düzenlemesiyle elektrik faturalarında yıllık 4 bin kWh sınırını aşan aboneler devlet desteğinden çıkarılıyor. Yaklaşık 2,5 milyon kişi etkilenecek düzenlemede düşük tüketen abonelere daha yüksek oranda sübvansiyon sağlanmaya devam edecek. Peki, sanayi ve ticarethanelerde sınır ne kadar olacak? Uygulamadan kimler yararlanacak? İşte ayrıntılar.

1 /7 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik faturalarında devlet desteğinin daha adil dağıtılması için 2026 yılı itibarıyla geçerli olacak şekilde limit değişikliğine gitti. Buna göre; yıllık elektrik tüketim limiti 4 bin kilovatsaati aşan aboneler devlet desteğinden çıkacak ve faturanın tamamını kendi ödeyecek.

2 /7 ELEKTİK FATURALARINDA YENİ LİMİT BELİRLENDİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik desteklerinin daha adil dağıtılmasını sağlamak amacıyla, 2026'da mesken tüketici grubuna yönelik yıllık elektrik tüketim limitini 4 bin kilovatsaat olarak belirledi.

3 /7 ELEKTRİK FATURALARINDA AYLIK SINIR KAÇ TL OLACAK?

Yıllık 4 bin kilovatsaati (aylık ortalama 333 kilovatsaate tekabül eder) aşan kullanıcıların tüm tüketimlerini kapsıyor.

4 /7 333 KİLOVATSAATİN GÜNCEL FATURA TUTARI NE KADAR?

33 kilovatsaat 984 liralık faturaya tekabül ediyor.

5 /7 KİMLER YENİ DÜZENLEMEDEN ETKİLENECEK?

2025’te mevcut uygulamaya göre yaklaşık ilave 1,3 milyon abone daha etkilenmiş olacak. Toplamda ise 2,5 milyon abone, yani abonelerin yaklaşık yüzde 6’sı etkilenmiş olacak.

6 /7 NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLAYACAK?

Yeni düzenleme 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak.