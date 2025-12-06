Yeni Şafak
TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2026: 1+1, 2+1 TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman, Hangi Tarihte Çekilecek? Duyuru sayfası

09:286/12/2025, Cumartesi
TOKİ Sosyal Konut Projesi’nde başvuruların 19 Aralık 2025’te tamamlanacak olmasıyla gözler kura takvimine çevrildi. e-Devlet üzerinden alınan başvurular kimlik numarasının son hanesine göre belirli bir sırayla gerçekleştirilmiş, 15 Kasım’dan itibaren ise tüm vatandaşlara açılmıştı. Engelli, şehit yakını, gazi, emekli, çok çocuklu aile ve gençler için özel kontenjanların ayrıldığı projede, 1+1 ve 2+1 daireler için kura çekimi merak ediliyor. Peki, TOKİ Sosyal Konut Projesi kura çekimi hangi tarihte yapılacak?

2026’ya sayılı gün kalırken TOKİ Sosyal Konut Projesi kura tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğü projede ilk günler kimlik numarasının son hanesine göre işlem yapılmış, 15 Kasım’dan itibaren başvuru şartlarını sağlayan tüm vatandaşlara başvuru hakkı tanınmıştı. Engelliden şehit yakınına, emekliden gençlere kadar geniş bir kontenjan dağılımı bulunan projede başvuru süreci 19 Aralık’ta sona eriyor. Peki, 1+1 ve 2+1 konutlar için kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

TOKİ Hak Sahipliği Kura Çekilişi: 29.12.2025-27.02.2026

Konut Belirleme Kurası: Şubat 2026 itibarıyla

Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin İmzalanmaya Başlaması: Şubat 2026 itibarıyla

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

19 Aralık itibarıyla TOKİ başvuruları sona erecek ve hak sahipliği belirleme kurası başlayacak. TOKİ hak sahipliği kura çekilişi 29.12.2025-27.02.2026 tarihleri arasında yapılacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ GERİ İADE EDİLECEK Mİ?

Hak sahipliği kurasında ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5000 TL'lik başvuru ücreti iade edilecek.

