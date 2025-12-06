YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: YDS/2 sınav sonuçları nereden sorgulanır? YDS cevap kağıtları yayınlandı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS) giren adayların merakla beklediği sonuçlar açıklandı. ÖSYM, 2025 YDS/2 sonuçlarını erişime açtığını duyurdu. Adaylar, sınav puanlarını ve detaylı sonuç bilgilerini ÖSYM AİS üzerinden görüntüleyebiliyor. İşte YDS/2 sonuç ekranı ve merak edilen ayrıntılar…
2025 YDS/2 sonuçları belli oldu. ÖSYM’den yapılan açıklamayla sınav sonuçları adayların erişimine sunuldu. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş yaparak sonuçlarını öğrenebiliyor. YDS/2 sonuç ekranı haberimizde…
YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 5 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.
YDS SORULARI VE CEVAPLARI 10 GÜN SÜREYLE ERİŞİME AÇILDI
16 Kasım 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 5 Aralık 2025 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.