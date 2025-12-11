Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Pendik'te yangın çıkan evde 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı

Pendik'te yangın çıkan evde 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı

08:0411/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Çevredekilerin ihbarıyla belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin ihbarıyla belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Pendik'te, 2 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybederken 1'i ağır yaralandı.

Pendik'teki yangın, saat 02.15 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katındaki dairede bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, evde bulunan ve yangının hemen ardından çevredeki vatandaşlar tarafından alevlerin arasından çıkarılan 4 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Çocuklardan 3'ü hastanede hayatını kaybetti. 1'inin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

#İstanbul
#Pendik
#Fevzi Çakmak Mahallesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS 2026 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS (Üniversite Sınavı) başvuru tarihi belli oldu mu?