Pendik'te yangın çıkan evde 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı

İstanbul Pendik'te, 2 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybederken 1'i ağır yaralandı.
Pendik'teki yangın, saat 02.15 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katındaki dairede bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, evde bulunan ve yangının hemen ardından çevredeki vatandaşlar tarafından alevlerin arasından çıkarılan 4 çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.