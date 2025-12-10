Yeni Şafak
İstanbul Florya'da metrobüste yangın çıktı

İstanbul Florya'da metrobüste yangın çıktı

08:4910/12/2025, Çarşamba
10/12/2025, Çarşamba
DHA
Küçükçekmece’de metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Küçükçekmece’de metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

İstanbul Küçükçekmece Florya Metrobüs Durağında bir metrobüsün arka kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Görevlilerin yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu, yangın çok büyümeden söndürüldü.

Küçükçekmece’de metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, yangın görevlilerce söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah erken saatlerde Florya metrobüs durağı Avcılar istikametinde meydana geldi. Durağa yanaşan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle metrobüste bulunan yolcular tahliye edildi. Yangın, İETT görevlilerince kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.




