Kırıkkale'de kimya fabrikasında yangın

Kırıkkale'de kimya fabrikasında yangın

12:5610/12/2025, Çarşamba
DHA
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler tüm fabrikayı sararken, patlama riskine karşı çevredeki iş yerleri de tahliye edildi.

Yahşihan ilçesi Kızılırmak Caddesi'ndeki Kırıkkale OSB'de faaliyet gösteren madeni yağ, antifiriz, aeresol sprey gibi ürünlerin üretildiği kimya fabrikasında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Fabrikadan yükselip, gökyüzünü kaplayan dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Yangın sırasında küçük çaplı patlamalar da oldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, fabrika ve çevresindeki diğer iş yerleri tahliye edildi. 

#Kırıkkale
#kimya fabrikası
#yangın
