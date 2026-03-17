Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar oynanacak? 17 Mart UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar oynanacak? 17 Mart UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı

09:40 17/03/2026, Salı
G: 17/03/2026, Salı
Futbolseverleri 17 Mart Salı günü dopdolu bir maç programı bekliyor. Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı evinde konuk edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürerken Manchester City, dev rakibi Juventus ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Günün bir diğer dikkat çeken karşılaşmasında Chelsea ile PSG kozlarını paylaşacak. UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final maçında ise Villarreal ile PSG karşı karşıya gelecek. İşte 17 Mart bugünün öne çıkan maç programı.

Futbolseverler bugün birbirinden çekişmeli karşılaşmaları izleyecek. Şampiyonlar Ligi’nde çekişmeli maçlar oynanacak. Arsenal ile Bayer Leverkusen, Sporting Lisbon ile Bodo Glimt karşı karşıya gelecek. UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçında ise PSG, Villarreal'ya konuk olacak. İşte 17 Mart maç programı.

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar oynanacak?

16:00 Atletico Madrid - Club Brugge UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final UEFA.tv

18:00 Villarreal - PSG UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final UEFA.tv

20:00 Fenerbahçe - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:45 Sporting Lisbon - Bodo Glimt UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

23:00 Arsenal - Bayer Leverkusen UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2

23:00 Chelsea - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi İçtimai TVtabii Spor 1

23:00 Manchester City - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

