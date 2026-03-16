Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi ve aylık ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan hak sahiplerine yapılacak ödemeler, SGK tarafından açıklanan takvim doğrultusunda tamamlanacak. Maaş günü 25-26 Mart olanlara yarın, 27-28 Mart'ta olanlara ise aylıkları 18 Mart Çarşamba günü ödenecek. Bağ-Kur emeklileri için bayram ikramiyesi ödemelerinin de aynı takvim içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. İşte Bağkur emeklisi bayram ikramiyesi yatış tarihi.
Emekli aylıklarının ödemeleri öne çekildi. Ramazan Bayramı ikramiyeleri de hesaplara yatırılmaya devam ediyor. SSK emeklileri için aylık ve ikramiye ödemeleri bugün tamamlanacak. Bağ-Kur emeklilerin aylıkları ve ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Bağ-Kur emeklilerin aylıkları ne zaman yatacak?
Bağ-Kur emeklilerine ise aylıkları ve ikramiyeleri 17-18 Mart tarihlerinde yatırılacak.
Bağ-Kur emeklilerin ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri ise 19 Mart'ta hesaplarında olacak.
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
Bayram ikramiyeleri, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödeniyor. Ramazan Bayramı'nda 4 bin lira ikramiye yatırılacak. Dul ve yetim aylığı alanların ödeme miktarları ise hisse oranlarına göre değişiklik gösterecek.