FIFA Dünya Kupası'nın 100. yıldönümü olan 2030'da turnuvaya ev sahipliği yapacak üç ülke hangisidir?

2030 FIFA Dünya Kupası, dört yılda bir düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nın 24. organizasyonudur. Bu etkinlik, ilk olarak 1930'da gerçekleştirilen kupanın 100. yılı olacaktır. Turnuvaya Fas-İspanya-Portekiz ev sahipliği yapacaktır. Ayrıca Dünya Kupası'nın 100. yılı olması sebebiyle Uruguay-Arjantin-Paraguay ilk maçlarını kendi evlerinde oynayacaktır. Böylece, Dünya Kupası ilk defa üç kıtada birden düzenlenecektir. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak 6 ülke de otomatik olarak eleme oynamadan kupaya katılacaktır.