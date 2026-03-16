Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Ulusal Staj Programı için başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu. Peki Ulusal Staj Programı başvuru süresi ne zaman bitecek? İşte Ulusal Staj Programı işverenler listesi.
Ulusal Staj Programı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen ve üniversite öğrencilerinin kamu kurumları ile özel sektörde staj yapma imkânı elde etmelerini amaçlayan bir kariyer programıdır. Program, öğrencilerin akademik bilgilerini uygulamaya dönüştürmelerine, iş dünyasını yakından tanımalarına ve mesleki deneyim kazanmalarına katkı sağlamayı hedefler. Ulusal Staj Programı'na başvurular uzatıldı.
Ulusal Staj Programı başvuru süresi ne zaman bitecek?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gençlerin kariyer gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan Ulusal Staj Programı'na ilişkin önemli bir bilgilendirmede bulundu. Bakan Işıkhan, programa yönelik başvuruların 31 Mart tarihine kadar devam edeceğini bildirdi.
Işıkhan, NSosyal medya hesabı üzerinden "Gençler, bu paylaşım sizler için" başlığıyla yayımladığı mesajda, staj imkanlarının genişletildiğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanlığı himayelerinde uyguladığımız Ulusal Staj Programı'na başvuruları 31 Mart'a kadar uzatıyoruz. Kamu kurumlarında ve özel sektörde staj fırsatları yakalamak için başvuru yapmayı unutmayın."
Ulusal Staj Programı başvuru şartları neler?
Liyakat esaslı staj imkanı sunan program sayesinde üniversite öğrencileri, yetkinliklerine uygun alanlarda tecrübe edinme şansı buluyor. Hem kamu kurumlarının hem de özel sektördeki öncü kuruluşların yer aldığı sistem, gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefliyor.
Söz konusu staj programına dair başvuru kriterleri ve uygulama esasları hakkında detaylı bilgiye, İŞKUR tarafından hazırlanan "http://ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor.
01.01.2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01.01.1991 ve bu tarihten sonra doğmuş olan),
Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2* (diğer sistemlerde dengi olan),
Türkiye ve KKTC’de eğitimine devam eden;
Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri
Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç)
Yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden (Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi);
Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri
Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç)
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuru yapabilmektedir.
İşte Ulusal Staj Programı işverenler listesi