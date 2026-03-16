Bu gece Kadir Gecesi: Kadir Gecesi nasıl değerlendirilmeli? Kadir Gecesi’nde okunacak sureler neler? En faziletli dua

Ramazan ayının en önemli gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi, İslam dünyasında milyonlarca Müslüman tarafından ibadet ve dualarla idrak ediliyor. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen bu müstesna zaman dilimi, Kur’an’da “bin aydan daha hayırlı” olarak ifade ediliyor. Müminler bu geceyi dua, Kur’an okuma, tevbe ve ibadetlerle değerlendirerek Allah’ın rahmetine sığınmayı amaçlıyor.
Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dua
Kadir Gecesi’nde en çok okunan dua, Hz. Aişe validemizin rivayet ettiği ve Peygamber Efendimizin (S.A.V.) tavsiye ettiği yakarıştır.
Rivayete göre Hz. Aişe, Kadir Gecesi’ni idrak ettiğinde nasıl dua etmesi gerektiğini sorduğunda Peygamber Efendimiz şu duayı öğretmiştir:
اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنّ۪ي
“Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül afve fa’fü annî.”
Bu duanın Türkçe anlamı ise şöyle ifade edilir: “Allah’ım! Sen affedicisin, kerem sahibisin. Affetmeyi seversin, beni de affet.”
Kadir Gecesi’nde hangi ibadetler yapılır
İslam alimlerine göre bu mübarek geceyi değerlendirmek isteyen Müslümanların Kur’an-ı Kerim okuması, namaz kılması ve bol bol dua etmesi tavsiye ediliyor. Bunun yanında tevbe ve istiğfar etmek, salavat getirmek ve kalbi arındırmaya yönelik ibadetler de Kadir Gecesi’nin manevi atmosferine uygun ameller arasında gösteriliyor. Müminlerin kırgınlıkları gidermesi ve iyiliklere yönelmesi de bu gecenin ruhuna uygun davranışlar arasında yer alıyor.
Okunabilecek sure ve dualar
Kadir Gecesi’nde özellikle Kadir Suresi başta olmak üzere Kur’an tilaveti büyük önem taşıyor.
Bunun yanı sıra İnşirah Suresi, İhlas Suresi, Yasin Suresi, Rahman Suresi, Vakıa Suresi ile Felak ve Nas surelerinin okunması da sıkça tavsiye edilen ibadetler arasında bulunuyor. Müslümanlar ayrıca tesbih namazı kılabilir, uzun secdelerde dua ederek Allah’tan bağışlanma dileyebilir.
Kadir Suresi okunuşu
Bismillahirrahmanirrahim.
İnnâ enzelnâhu fî leyleti’l-kadr.
Vemâ edrâke mâ leyletu’l-kadr.
Leyletu’l-kadri hayrun min elfi şehr.
Tenezzelü’l-melâiketu ve’r-rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emr.
Selâmun hiye hattâ matla’i’l-fecr.
Kadir Suresi Türkçe Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
-Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
-Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
-Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
-Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
-O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
Kadir Gecesinin önemi
İslam alimleri Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gecesi olduğu konusunda ittifak
etmiş olmalarına rağmen, İslâm kaynaklarında belirtildiğine göre Allah Teâlâ bir takım
hikmetlere dayanarak Kadir gecesini ve onun dışında daha bazı şeyleri de gizli
tutmuştur. Bunlar: Cuma günü içerisinde duanın kabul olacağı saat; beş vakit içerisinde
Salât-ı vusta; ilâhî isimler içerisinde İsm-i Azam; bütün taatlar ve ibadetler içerisinde
rızay-ı ilâhî; zaman içerisinde kıyamet ve hayat içerisinde ölümdür. Bunların gizli
tutulmasından maksat mü’minlerin uyanık, dikkatli ve devamlı Allah’a ibadet ve taat
içerisinde olmalarını sağlamaktır. Mü’minler bu geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli,
ibadet ve taatle değerlendirmelidir.
Kadir Gecesini hakkıyla idrak edip layıkıyla değerlendirebilmek, Kur’ân-ı
Kerîm’in derin mesajlarını anlamakla mümkündür. Bu nedenle, Kadir Gecesi,
Kur’ân’ı öğrenmek, Rasûlullah’ın hayatını tanımak ve onların tavsiye ettiği ahlaki ve
insani değerlere uygun bir yaşam sürmek için önemli bir fırsat olarak görülmelidir.
Çünkü Kur’ân, insanlara hem dünya hem de ahiret saadetini kazandırmayı amaçlayan,
bireysel ve toplumsal hayatı her türlü kötülükten arındırarak üstün ahlaki değerlere
yönlendiren ilahi bir rehberdir.
Kur’ân’ın özü, samimiyet, doğruluk, yardımlaşma ve kardeşlik gibi temel
faziletleri içerir. O, insanlık için sevgi, barış, hoşgörü ve adaleti tesis edecek; bireyler
ve toplumlar arasındaki ahlaki ve sosyal sorunların çözümüne ışık tutacak yüce ilkeler
sunar.
Kadir Gecesinin mübarek geceler içindeki yeri
Mübarek gün ve geceler, toplumumuzda büyük bir coşku ve heyecanla ihya edilen özel zamanlardır. Bu kutlu günler, adeta bir bayram sevinci içinde yaşanır. İşte bu müstesna gecelerden biri de Kadir Gecesi’dir.
“Kadir” kelimesi, değer, kıymet ve itibar anlamlarına gelir. Bu geceye “Kadir Gecesi” denilmesi, onun yüceliğini ve manevi değerini ifade eder. Zaman ve mekânlar, bünyelerinde barındırdıkları büyük olaylarla anlam ve kıymet kazanır. Kadir Gecesi’ni böylesine değerli kılan en önemli husus, Kur’ân-ı Kerîm’in bu gecede indirilmeye başlanmış olmasıdır.
Peygamber Efendimiz’in insanlığa son peygamber olarak gönderilmesi ve Kur’ân’ın nüzulü, dünya tarihinin en mühim hadiselerindendir.
Kadir Gecesi, mübarek geceler arasında ayrı bir öneme ve değere sahiptir. Kur’ân-ı Kerîm’de özellikle vurgulanan bu gece, insanlık tarihine yön veren en büyük olaylardan biri olan Kur’ân-ı Kerîm’in indirilmeye başlandığı gecedir. Bu durum, Kadir Gecesi’ni diğer mübarek gecelerden ayıran en temel özelliktir.