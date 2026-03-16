Bu gece Kadir Gecesi: Kadir Gecesi nasıl değerlendirilmeli? Kadir Gecesi’nde okunacak sureler neler? En faziletli dua

Kadir Gecesinin önemi

İslam alimleri Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gecesi olduğu konusunda ittifak

etmiş olmalarına rağmen, İslâm kaynaklarında belirtildiğine göre Allah Teâlâ bir takım

hikmetlere dayanarak Kadir gecesini ve onun dışında daha bazı şeyleri de gizli

tutmuştur. Bunlar: Cuma günü içerisinde duanın kabul olacağı saat; beş vakit içerisinde

Salât-ı vusta; ilâhî isimler içerisinde İsm-i Azam; bütün taatlar ve ibadetler içerisinde

rızay-ı ilâhî; zaman içerisinde kıyamet ve hayat içerisinde ölümdür. Bunların gizli

tutulmasından maksat mü’minlerin uyanık, dikkatli ve devamlı Allah’a ibadet ve taat

içerisinde olmalarını sağlamaktır. Mü’minler bu geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli,

ibadet ve taatle değerlendirmelidir.

Kadir Gecesini hakkıyla idrak edip layıkıyla değerlendirebilmek, Kur’ân-ı

Kerîm’in derin mesajlarını anlamakla mümkündür. Bu nedenle, Kadir Gecesi,

Kur’ân’ı öğrenmek, Rasûlullah’ın hayatını tanımak ve onların tavsiye ettiği ahlaki ve

insani değerlere uygun bir yaşam sürmek için önemli bir fırsat olarak görülmelidir.

Çünkü Kur’ân, insanlara hem dünya hem de ahiret saadetini kazandırmayı amaçlayan,

bireysel ve toplumsal hayatı her türlü kötülükten arındırarak üstün ahlaki değerlere

yönlendiren ilahi bir rehberdir.

Kur’ân’ın özü, samimiyet, doğruluk, yardımlaşma ve kardeşlik gibi temel

faziletleri içerir. O, insanlık için sevgi, barış, hoşgörü ve adaleti tesis edecek; bireyler

ve toplumlar arasındaki ahlaki ve sosyal sorunların çözümüne ışık tutacak yüce ilkeler

sunar.