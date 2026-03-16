İstanbul’da ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için gözler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) koordinasyonunda yürütülen kura çekilişlerine çevrildi. Megakentin barınma ihtiyacına neşter vurması beklenen bu projelerde, şeffaflık ve adalet ilkesiyle gerçekleştirilen kura süreci, başvuru sahipleri için dönüm noktası niteliğinde. Peki, İstanbul'un hangi ilçesi için, ne zaman kura çekilişi yapılacak? TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ayrıntılı bilgiler.
İstanbul Kura Takvimi 2026
İstanbul'daki kura çekilişleri, başvuruların yoğunluğu nedeniyle genellikle ilçelere ve proje etaplarına göre belirli bir takvime yayılır.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki kura sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, “500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul'umuzda yaşanıyor.Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul'da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul'umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız” dedi.
İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
TOKİ İstanbul kura çekimlerinin Ramazan Bayramı sonrasında, 23-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.
İstanbul Kura Çekiliş Usulü ve Noter Denetimi
TOKİ kura çekilişleri, herhangi bir şüpheye yer bırakmamak adına noter huzurunda gerçekleştirilir.
Dijital Kura Sistemi: Modern yazılımlar aracılığıyla yapılan çekilişlerde, her başvuru sahibine tanımlanan "Başvuru Numarası" üzerinden sistem otomatik seçim yapar.
TOKİ Kura Çekilişi Canlı Yayın Erişimi
Vatandaşlar, çekilişi TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları (YouTube, Twitter, Facebook) üzerinden anlık olarak takip edebilir.
TOKİ İstanbul Kura Çekilişinde Öncelikli Gruplar ve Kontenjan Dağılımı
Kura torbaları, başvuru şartlarına göre kategorize edilmiştir. İstanbul projelerinde genellikle şu kontenjan ayrımı uygulanır:
Şehit Yakınları ve Gaziler: Konutların %5'i (Kuraya girmeden hak sahibi olabilirler).
Engelli Vatandaşlar: Konutların %5'i.
Emekliler: Konutların %20'si.
Gençler (18-30 yaş arası): Konutların %20'si.
Diğer Vatandaşlar: Geriye kalan kontenjan.
Hak Sahibi Olduktan Sonraki Süreç: Sözleşme ve Ödeme
Kurada ismi çıkan "Asil" hak sahipleri için asıl süreç çekilişten sonra başlar:
Sözleşme İmzalama: Noter onaylı listenin ilan edilmesinin ardından, belirlenen banka şubelerinde (Halkbank veya Ziraat Bankası) sözleşme aşamasına geçilir.
Peşinat ve Taksitlendirme: Genellikle %10 veya %20 peşinat bedeli ödenir. Kalan tutar, memur maaş artış oranına endeksli veya sabit taksit seçenekleriyle uzun vadeli (180-240 ay) ödeme planına bağlanır.
Yedek Liste: Asil listeden vazgeçen veya şartları taşımadığı anlaşılan kişilerin yerine, yedek listedeki vatandaşlar sırasıyla davet edilir.
Kura Sonuçlarını Sorgulama Yolları
Çekiliş tamamlandıktan kısa bir süre sonra sonuçlar şu kanallardan öğrenilebilir:
e-Devlet Kapısı: "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ile.
TOKİ Resmi Web Sitesi: "Satış ve Çekiliş" sekmesi altındaki duyurular kısmından.
SMS Bilgilendirmesi: Hak sahibi olan vatandaşlara TOKİ tarafından bilgilendirme mesajı gönderilmektedir.
Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Hususlar
Dolandırıcılık Uyarısı: TOKİ, kura çekilişi veya konut teslimi için kişisel telefonlardan arayarak para talep etmez. Tüm ödemeler resmi banka şubelerine yapılır.
İkamet Şartı: İstanbul projelerinde hak sahibi olabilmek için genellikle İstanbul il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet ediyor olma şartı aranmaktadır.