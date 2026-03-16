Gaziantep bayram namazı vakti 2026: Gaziantep'te Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet namaz vakti

Gaziantep’te Ramazan Bayramı namazı saatinin belli olmasıyla birlikte vatandaşlar bayram sabahı için hazırlıklarını hızlandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 imsakiyesine göre Gaziantep’te Ramazan Bayramı namazı 07.04’te kılınacak. Bayramın ilk gününde çok sayıda kişi sabah erken saatlerde camilere giderek bayram namazı için bir araya gelecek.

Gaziantep Ramazan Bayram namazı saati 2026

Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 yılı İmsakiye takvimine göre, Gaziantep'te Ramazan bayramı namazı 20 Mart Cuma günü saat 07.04'te kılınacak.

Ramazan Bayramı’nın anlamı ve önemi

İslam dünyasında Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte kutlanan Ramazan Bayramı, Arapça’da “Eid al-Fitr” olarak adlandırılır ve oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından gelen sevinç gününü ifade eder. Şevval ayının ilk günü başlayan bayramda oruç tutulmaz. Bu gün, Müslümanlar için paylaşmanın, dayanışmanın ve toplumsal birlikteliğin güçlendiği önemli bir zaman dilimi olarak kabul edilir.

Bayram günleri aynı zamanda aile bağlarının pekiştirildiği, akraba ve dost ziyaretlerinin yoğunlaştığı özel günler olarak öne çıkar. Sadaka ve fitre gibi yardımlarla ihtiyaç sahiplerine destek olunması, bayramın manevi atmosferinin önemli bir parçasını oluşturur.

Bayram sabahı yapılması tavsiye edilenler

İslam geleneğinde bayram sabahına erken başlamak tavsiye edilir. Bayram namazı öncesinde gusül abdesti almak, temiz ve yeni kıyafetler giymek, güzel koku sürmek ve namazdan önce hafif bir tatlı yemek sünnet kabul edilir. Camiye erken gitmek, tekbirler getirmek ve Müslümanlarla bayramlaşmak da bayram gününün önemli gelenekleri arasında yer alır.

Ayrıca fakirlere yardım etmek, küslükleri sona erdirmek, akraba ve komşuları ziyaret etmek, kabir ziyaretinde bulunmak ve dua etmek de bayramın ruhuna uygun davranışlar arasında gösterilir.

Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.







