Sağlık sorunları sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen 78 yaşındaki Prof.Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti. Acı haberin ardından milyonlarca seveni üzüntüye boğulurken, usta tarihçinin cenaze programı ilgili detaylar da netleşti. İlber Ortaylı bugün defnedilecek. Peki, tarihçi İlber Ortaylı'nın cenazesi ne zaman, saat kaçta, nereye defnedilecek?
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenazesi sebebiyle bugün (16 Mart) İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ünlü tarihçinin yaşamı boyunca bıraktığı derin iz, cenaze programına olan ilgiyi de artırdı.
TARİHÇİ PROF. DR. İLBER ORTAYLI HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık sorunları sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Ortaylı, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilmişti. Ortaylı 13 Mart 2026 Cuma günü hayatını kaybetti. Acı gelişmenin ardından Ortaylı'nın cenaze programına ilişkin detaylar belli oldu.
İLBER ORTAYLI'NIN CENAZESİ NE ZAMAN?
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 16 Mart Pazartesi günü İstanbul'da defnedilecek. İlber Ortaylı için 16 Mart saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek. Ortaylı, Fatih Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Fatih Camii haziresine defnedilecek.
İLBER ORTAYLI CENAZESİ NEREYE DEFNEDİLECEK?
Ailesi, açıklamada ayrıca cenazeye çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfına bağış yapmalarını rica etti. Ortaylı, en hürmet ettiği padişah olan Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin yakınlarına defnedilecek.
AİLESİNDEN FATİH CAMİİ HAZİRESİ AÇIKLAMASI
İlber Ortaylı’nın ailesi, sosyal medya üzerinden cenaze törenine ilişkin yeni bir bilgilendirme paylaştı. Yapılan açıklamada, Fatih Camii haziresinde devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle defin alanına sınırlı sayıda kişinin alınacağı belirtildi.
Aile tarafından yapılan duyuruda, hazire alanına yalnızca aile yakınları ve görevli kişilerin alınacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Ortaylı’yı sevenlerin bu konuda anlayış ve hassasiyet göstermelerinin rica edildiği vurgulandı.
CENAZE İÇİN İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın İstanbul Fatih’te gerçekleştirilecek cenaze töreni için bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yarın Fatih’te Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze töreni için saat 09.00 itibarı ile bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Trafiğe kapatılacak güzergahlar şöyle:
"İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Aslanhane Sokak, Mıhçılar Caddesi, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak, Fatih Türbesi Sokak."
Alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ve Haydar Bey Caddesi'nin kullanılabileceği belirtildi.
FATİH CAMİİ HAZİRESİ'NE DEFNEDİLECEK
Fatih Camii haziresinde önemli isimlerin naaşları da var. Fatih Sultan Mehmed'in kabri de kendi adına yaptırılan özel bir türbede bulunuyor.
Ayrıca İlber Ortaylı'nın da hocası tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık, sanat tarihçisi Semavi Eyice, Kemal Karpat ve Kadir Topbaş'ın da naaşları hazirede yatıyor.
İLBER ORTAYLI KİMDİR?
Türkiye'nin en tanınan tarihçilerinden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, yalnızca akademik çalışmalarıyla değil; güçlü hitabeti, keskin yorumları ve geniş kültürüyle de kamuoyunun hafızasında yer etmiş bir isimdi. Osmanlı tarihi başta olmak üzere dünya tarihi, diplomasi ve şehir tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla Türkiye'de tarih anlatımına farklı bir boyut kazandırdı.
İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947'de Avusturya'nın Bregenz kentinde dünyaya geldi. Ailesi Kırım Tatarı kökenliydi. Babası mühendis, annesi ise öğretmendi. Ailesinin Türkiye'ye dönmesiyle çocukluk yılları Ankara'da geçti. Farklı kültürlerin iç içe olduğu bir aile ortamı, Ortaylı'nın tarih ve kültür merakını küçük yaşlarda şekillendirdi.
Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olan Ortaylı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde eğitim gördü. Akademik kariyerine genç yaşta başlayan Ortaylı, doktora çalışmalarını Osmanlı idare tarihi üzerine yaptı. Viyana, Chicago ve Berlin gibi dünyanın önemli üniversitelerinde araştırmalar yaptı. Osmanlı İmparatorluğu'nun idari yapısı, modernleşme süreci ve imparatorluklar tarihi üzerine çalışmalarıyla uluslararası akademik çevrelerde de saygın bir yer edindi.
Ortaylı, tarih yazımında yalnızca akademik çevreye hitap eden bir dil kullanmak yerine, geniş kitlelerin anlayabileceği bir anlatım geliştirdi. Televizyon programları, konferanslar ve kitaplarıyla milyonlarca insanın tarihe ilgi duymasına katkı sağladı."İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı", "Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek", "Türklerin Tarihi" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?" gibi eserleri geniş okur kitlesine ulaştı.
2005-2012 yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı görevini yürüten Ortaylı, Osmanlı mirasının korunması ve tanıtılması konusunda da önemli çalışmalara imza attı.Keskin zekâsı, güçlü hafızası ve kendine özgü üslubuyla televizyon programlarında sıkça yer alan Ortaylı, toplumda "tarihin hocası" olarak anıldı.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, yalnızca akademik bir tarihçi değil; geçmiş ile bugünü bağlayan bir anlatıcı olarak görülüyordu. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan tarihsel sürekliliği anlatırken kullandığı özgün yorumları, onu Türkiye'de tarih alanının en etkili isimlerinden biri haline getirdi.