AİLESİNDEN FATİH CAMİİ HAZİRESİ AÇIKLAMASI

İlber Ortaylı’nın ailesi, sosyal medya üzerinden cenaze törenine ilişkin yeni bir bilgilendirme paylaştı. Yapılan açıklamada, Fatih Camii haziresinde devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle defin alanına sınırlı sayıda kişinin alınacağı belirtildi.

Aile tarafından yapılan duyuruda, hazire alanına yalnızca aile yakınları ve görevli kişilerin alınacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Ortaylı’yı sevenlerin bu konuda anlayış ve hassasiyet göstermelerinin rica edildiği vurgulandı.

Paylaşımda, “Fatih Camii Haziresi’nde devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle hazire alanına yalnızca aile yakınları ve görevli kişiler alınacaktır. İlber hocamızın sevenlerinin bu konuda anlayış ve hassasiyet göstermelerini rica ederiz” ifadelerine yer verildi.







