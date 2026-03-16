Sporting - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sporting - Bodo rövanş maçı yayın bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sporting ile Bodo/Glimt arasındaki rövanş mücadelesi futbolseverlerin gündeminde. Portekiz’in başkenti Lizbon’da oynanacak karşılaşmada, ilk maçta aldığı farklı galibiyetle avantajı eline geçiren Norveç temsilcisi turu korumaya çalışacak. Sporting ise kendi sahasında güçlü bir geri dönüş arayacak.

Sporting–Bodo/Glimt rövanşı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Sporting ile Bodo/Glimt, 17 Mart Salı günü karşı karşıya gelecek. Estadio Jose Alvalade’de oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonu’ndan hakem Sandro Scharer yönetecek.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Lizbon’daki kritik rövanş mücadelesi Türkiye’de tabii spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu karşılaşma, çeyrek finale yükselen takımın belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

İlk maçta Bodo/Glimt avantajı aldı

Norveç’te Aspmyra Stadı’nda oynanan ilk karşılaşmada Bodo/Glimt, Sporting’i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Ev sahibi ekibin gollerini 32. dakikada penaltıdan Sondre Fet, 45+1’de Ole Didrik Blomberg ve 71. dakikada Kasper Hogh kaydetti.

Muhtemel 11’ler

Sporting’in sahaya Silva, Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo, Hjulmand, Simoes, Catamo, Trincao, Gonçalves ve Suarez ile çıkması bekleniyor.