10 KASIM'DA ZAM YAPILMIŞTI

Türkiye de bu artışlardan etkilenen ülkeler arasında yer aldı. 10 Kasım itibarıyla geçerli olan yeni tarifeler kapsamında bireysel Premium abonelik ücreti 80 TL’den 135 TL’ye, öğrenci aboneliği ise 60 TL’den 99 TL’ye yükseltildi. Böylece kullanıcılar bir ay içinde yüzde 70’e varan bir zamla karşı karşıya kaldı.

Spotify, açıklanan dördüncü çeyrek beklentilerinde Wall Street tahminlerinin üzerinde bir performans öngördüğünü bildirdi. Kullanıcı sayısındaki artış ve yıl sonunda devreye giren fiyat düzenlemelerinin gelirleri desteklediği ifade edildi.

Hem ABD’de hem Türkiye’de fiyatların yükselmesi, şirketin abonelik modellerinde daha sık güncellemeye gidebileceğinin sinyali olarak değerlendiriliyor.







