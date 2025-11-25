Yeni Şafak
Spotify abonelik ücretlerine zam geliyor! Spotify’ın Türkiye'de 2026 premium ve öğrenci paketleri ne kadar olacak?

13:4925/11/2025, Salı
Spotify abonelik ücretlerine zam geliyor. Financial Times’ın aktardığı bilgilere göre şirket, gelecek yılın ilk çeyreğinde ABD’de abonelik ücretlerini artırmaya hazırlanıyor. Bu adım, Haziran 2024’ten bu yana ABD’de yapılacak ilk fiyat güncellemesi olacak. Peki, Spotify’ın 2026 premium ve öğrenci paketleri ne kadar olacak? İşte detaylar.

Spotify, 2025’in ilk çeyreğinde ABD’de abonelik fiyatlarını artırarak Haziran 2024’ten bu yana ilk zam adımını atmaya hazırlanıyor. Küresel fiyat güncellemelerini aşamalı olarak sürdüren Spotify, güçlü kullanıcı artışı ve yıl sonu tatil döneminin etkisiyle gelirlerini daha da yükseltmeyi hedefliyor.

Spotify gelecek yılın ilk çeyreğinde ABD'de fiyatlarını artıracak

Financial Times'ın haberine göre, İsveçli yayın devi Spotify gelecek yılın ilk çeyreğinde ABD abonelik fiyatlarını artıracak.










Şirket, Ağustos ayında Güney Asya, Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Latin Amerika ve Asya-Pasifik bölgesi dahil olmak üzere pazarlarda fiyatlarını aylık 10,99 Euro'dan 11,99 Euro'ya yükselteceğini açıklamıştı.


Ancak gelecek yılki zam, ABD'deki Haziran 2024'ten bu yana yapılan ilk fiyat artışı olacak.

Şirket, yaygınlığının kullanıcıların sadakatini sağladığına güvenerek, son yıllarda gelirini artırmak için fiyat artışlarına yöneldi. Eylül çeyreğinde 150'den fazla pazarda premium bireysel planının maliyetini artırdı.




Spotify 2026 Türkiye abonelik ücretleri


Türkiye’de bireysel abonelik ₺99, öğrenci paketi ₺55 olarak devam ediyor.

10 KASIM'DA ZAM YAPILMIŞTI

Türkiye de bu artışlardan etkilenen ülkeler arasında yer aldı. 10 Kasım itibarıyla geçerli olan yeni tarifeler kapsamında bireysel Premium abonelik ücreti 80 TL’den 135 TL’ye, öğrenci aboneliği ise 60 TL’den 99 TL’ye yükseltildi. Böylece kullanıcılar bir ay içinde yüzde 70’e varan bir zamla karşı karşıya kaldı.

Spotify, açıklanan dördüncü çeyrek beklentilerinde Wall Street tahminlerinin üzerinde bir performans öngördüğünü bildirdi. Kullanıcı sayısındaki artış ve yıl sonunda devreye giren fiyat düzenlemelerinin gelirleri desteklediği ifade edildi.

Hem ABD’de hem Türkiye’de fiyatların yükselmesi, şirketin abonelik modellerinde daha sık güncellemeye gidebileceğinin sinyali olarak değerlendiriliyor.



