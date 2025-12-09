AÖF güz dönemi vize sınavları 6-7 Aralık'ta gerçekleşmişti. AÖF sınavları saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00’te yapıldı. Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınav soruları, cevapları ve sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav tarihleri.
6-7 Aralık tarihlerinde uygulanan AÖF güz dönemi ara sınavları sabah oturumu saat 09.30'da, öğlenden sonraki oturumu ise saat 14.00'te başladı. Her bir dersin sınavı 20 sorudan oluşan sınavda öğrenciler soru kitapçıklarındaki testler çözmek için ter döktü. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? sorusuna yanıt aranıyor.
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?
AÖF sınav sonuçları, sınavların ardından 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçları Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilecek.
2025 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?
AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026
AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026
AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026
AÖF Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Anadolu Üniversitesi, ders geçme notu alt sınırı 35 (otuz beş) olarak belirlendi. AÖF ara sınav ve final sınavı ortalaması 35’in altında olan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olacak.
AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?
AÖF ara sınavlarında ders geçme notu 35 olduğundan ders geçme notunun en düşük 35 olması gerekiyor.
AÖF HARF NOTLARI VE ANLAMLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)
35 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)
0 – 34 notları arasında FF harf notu 0,00 Kaldı.