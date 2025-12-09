EYT düzenlemesiyle emeklilik hakkı kazanan milyonların ardından gözler bu kez kademeli emeklilik düzenlemesine çevrildi. Özellikle 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi bulunan çalışanlar, yeni sistemin kendilerini kapsayıp kapsamayacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı modelle, emeklilik yaş ve prim şartlarında kademeli bir geçiş planlanıyor.
EYT düzenlemesine takılan 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar için umut ışığı olan kademeli emeklilik sistemi, yeniden gündemde. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan yeni açıklama geldi. Bakan, çalışmaların sürdüğünü vurgularken, “Kademeli emeklilik ne zaman yasalaşacak?” sorusu ise her geçen gün daha fazla soruluyor. Peki, bu düzenleme kimleri kapsayacak, şartlar ne olacak?
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI? SON DURUM NE?
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek." ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan 13 Ocak Pazartesi günü katıldığı bir canlı yayında kademeli emeklilik konusuna da değindi. Bakan Işıkhan, "Burada asla bir mağduriyet söz konusu değildir. Mağduriyetle ön plana çıkmak bence sağlıklı bir tarz değildir. Bu çerçevede biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli bir şekilde nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini Sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz." dedi.
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.