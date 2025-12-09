VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER: 2026 Vergi Affı Olacak Mı, Düzenleme Meclis Gündeminde Var Mı?

2026 yılına yaklaşırken vergi affı ihtimali yeniden gündeme taşındı. Ekonomik dengelerin yakından takip edildiği bu dönemde, kamu borçlarına ilişkin olası düzenlemeler vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in son açıklamaları ise vergi affına yönelik beklentilere önemli bir netlik kazandırdı. Peki, bu yıl vergi affı çıkacak mı?
2026 VERGİ AFFI GELECEK Mİ?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi uyumunu bozan yapılandırmaların tekrar gündeme gelmesinin doğru olmadığını belirterek, şu an için yeni bir yasal düzenlemenin gündemde olmadığını vurguladı. Ancak ekonomik göstergeler ve kamu alacaklarındaki artış, ilerleyen dönemlerde yeni adımların atılabileceği yönünde beklentileri canlı tutuyor. Yine de, ekonomik zorluk yaşayan mükellefler için taksitlendirme imkânlarının açık olduğunu belirten Bakanlık, bireysel başvurularla ödeme kolaylığı sağlanabileceğini ifade ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Bakan Şimşek, yapılandırmanın vergi uyumunu bozduğunu belirterek, "Eğer mükellefimiz bilançosunu, gelir tablosunu sunup zorda olduğunu gösterirse memnuniyetle taksitlendirme yaparız. Bunun için bir yasal düzenleme gündemimizde yok." dedi.
Milletvekillerinin vergi affına ilişkin sorularını yanıtlayan Şimşek, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz dönemlerde düzenlemeler yapıldı. Düzenlemelerde genelde vergi asıllarında herhangi bir indirim veya silinme olmadı. Sadece gecikme faiz ve zamları enflasyon oranında güncellendi. Yapılandırmanın vergi uyumunu bozduğu çok net. Eğer, mükellefimiz bilançosunu, gelir tablosunu sunup zorda olduğunu gösterirse memnuniyetle taksitlendirme yaparız. Bu anlamda yapılandırma zordaki herkese açık. Bunun için yasal düzenleme gündemimizde yok. Vergisini zamanında ödemeyeni ödüllendirecek düzenlemeyi doğru bulmuyoruz."