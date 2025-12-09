Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2025 Bedelli askerlik son başvuru ne zaman?

b. Müracaat işlemi; yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunarak ödeme yapmalarını kapsamaktadır. Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve “Askerliğe Elverişlidir” sağlık kararı almaları önem arz etmektedir.





c. Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanların bedelli askerliğe müracaat hakkı bulunmamaktadır.

ç. Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olmayan yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (31 Aralık 2025 tarihi dahil) ödeyecekleri bedel 280.850,64 TL’dir.



