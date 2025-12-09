Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2025 Bedelli askerlik son başvuru ne zaman?

Bedelli askerlik ücretine ilişkin süreçte son aşamaya gelindi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılında bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülere ait celp ve sevk dönemleri ile temel eğitim alacakları birliklerin hangi tarihte e-Devlet üzerinden duyurulacağı bildirildi. Başvuru yapacak adayların, işlemlerini Aralık ayı bitmeden tamamlamaları gerektiği vurgulandı. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, yeni yılda bedelli askerlik tutarı ne kadar olacak? İşte, ayrıntılar...
Bedelli askerlik ücreti ödemelerine ilişkin detaylar merak konusu oldu. 2025 yılında bedelli askerlikten yararlanacak kişilerin celp ve sevk dönemlerinin yanı sıra temel askerlik eğitimini yapacakları birlikler de e-Devlet üzerinden açıklanacak. Bedelli askerlik ücretleri Halkbank, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası ve Emlak Katılım Bankası'na yatırılabiliyor. Yapılan açıklamaya göre; ücretler, defterdarlıklar veya mal müdürlüklerine de yatırılabilmekte. Peki, 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?
Bedelli askerlik yerleri 2026 yılının ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.
BEDELLİ ASKERLİK SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
Bedelli askerlik için son başvuru günü MSB tarafından açıklandı. Yayımlanan bilgilere göre; 2025 yılında müracaat edecek yükümlülerin müracaatlarını yılın son mesai günü, mesai bitimine kadar (31 Aralık 2025 dahil) tamamlamaları gerekmektedir.
b. Müracaat işlemi; yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunarak ödeme yapmalarını kapsamaktadır. Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve “Askerliğe Elverişlidir” sağlık kararı almaları önem arz etmektedir.
c. Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanların bedelli askerliğe müracaat hakkı bulunmamaktadır.
ç. Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olmayan yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (31 Aralık 2025 tarihi dahil) ödeyecekleri bedel 280.850,64 TL’dir.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
Bedelli askerlik ücreti 280.850,64 TL olarak açıklanmıştır.
2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?
Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olmayan yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (31 Aralık 2025 tarihi dahil) ödeyecekleri bedel 280.850,64 TL’dir.
Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olan yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (31 Aralık 2025 tarihi dahil) 280.850,64 TL bedel tutarına ilave olarak ek bedel ödemesi gerekmektedir. Geçerli yasal mazeret süreleri hariç yoklama kaçağı veya bakaya kaldıkları toplam sürenin her bir ayı için (1 aylık ödenecek ek bedel 4.095,74 TL’dir) ödenecek tutar askerlik şubesi tarafından hesaplanmaktadır.