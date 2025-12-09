AÖF SINAVLARI KAÇ DAKİKA?





Her bir dersin sınavı 20 sorudan oluşmaktadır ve sınav süresi 30 dakikadır.

Sınavın ilk 15 dakikasından sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınav binasına girmesine izin verilmez. Sınavın ilk 30 dakikası sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, sınava devam etmenize izin verilmez.



