DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 9 ARALIK 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Türkiye’de meydana gelen depremlerle ilgili son dakika gelişmeleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. “Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde gerçekleşti?” soruları gündemdeyken, 9 Aralık’a ait son depremler listesi vatandaşların radarında.