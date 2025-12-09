DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 9 ARALIK 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye’deki son depremleri anlık olarak duyurmaya devam ediyor. Vatandaşlar “Az önce deprem mi oldu?” sorusuna yanıt ararken, 9 Aralık depremler listesi merak konusu oldu.
DEPREM Mİ OLDU? 9 ARALIK SON DEPREMLER
AFAD verilerine göre 00:34'te Kütahya Simav'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 11.68 km olarak kaydedildi.
* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünden küçük olan depremler son depremler listesinde görüntülenmektedir. Son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.