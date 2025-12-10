Elektrikli araçta ucuz şarj dönemi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikli araç kullanımının hızla arttığı Türkiye’de şarj altyapısının daha güçlü, daha erişilebilir ve daha kullanıcı dostu hale getirilmesi amacıyla Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde kapsamlı değişiklikler hazırlıyor. Yapılacak düzenlemeye göre, şarj hizmeti ücretlerinde esnek fiyatlandırmaya imkan tanınarak şirketlerin belirli saatlerde veya lokasyonlarda indirim yapabilmesinin önü açılıyor. Böylece rekabetçi bir yapı oluşturulması ve kullanıcıların daha avantajlı koşullara erişebilmesi amaçlanıyor.

ŞEHİRDEN ŞEHİRE SAAT VE YER DEĞİŞECEK

EPDK indirimli şarj için bu adımı atarken, her şehrin veya şarj istasyonunun bulunduğu işletmenin koşullarına göre lisans sahipleri lokasyonu da belirlemek üzere kendisi karar verebilecek. Böylelikle yığılmaların önünü geçilirken, istasyonların verimi de artırılacak. İndirimli şarj imkanıyla yoğun yerlerde yatırımlara da öncelik verilecek.

COĞRAFİ YAYGINLIK ŞARTI

Öte yandan mevzuatta şarj noktası tanımına geçilmesiyle birlikte lisanslı şirketlerin belirli bir soket kapasitesine ve coğrafi yaygınlığa sahip olması zorunlu hale geliyor. Mevcut işletmeler için ise bir yıllık uyum süresi öngörülüyor. Ayrıca mobil şarj istasyonlarının lisanslı şirketler tarafından da işletilebilmesine olanak tanınarak özellikle yoğun dönemlerde ve acil ihtiyaçlarda erişilebilir bir alternatif sunuluyor.

DC’LERE KREDİ KARTI ENTEGRASYONU

Roaming (ortak ağ) uygulamalarına ilişkin hukuki çerçevenin güçlendirilmesi de düzenlemenin önemli başlıklarından biri. Şirketler arasında yapılan roaming (ortak ağ) sözleşmeleri Kuruma bildirim kapsamında olacak, gerektiğinde usul ve esaslar EPDK tarafından netleştirilecek. Kullanıcıların ödeme imkanlarını genişleten bir diğer düzenleme ile 1 Temmuz 2026’dan sonra otoyol ve devlet yollarında kurulacak tüm DC şarj istasyonlarında en az 1 adet kredi kartı entegrasyonu zorunlu hale geliyor.

ÇAĞRI MERKEZİ ZORUNLU OLACAK

Verimlilik ve kaynak kullanımı açısından batarya doluluğu yüzde 85’in üzerine çıkan araçlarda şarj işleminin sonlandırılabilmesi mümkün hale gelirken, güç yönetimi uygulamalarına yasal zemin sağlanarak hem şebeke kapasitesinin verimli kullanılması hem de kullanıcıların doğru bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşımak isteyen EPDK, çağrı merkezi kurulmasını veya işletilmesini zorunlu kılarak kullanıcı desteğini güçlendirmeyi hedefliyor. İstasyonlarda hem şarj ağı işletmecisinin hem de istasyon işletmecisinin marka kullanımına imkan tanınarak alanda daha canlı bir rekabet ortamı oluşturulacak.







