Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 26. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında karşı karşıya geldi.





Papara Park'ta oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 1-0 kazandı. Fırtına'ya galibiyeti getiren golü 51. dakikada Paul Onuachu kaydetti.





Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 57'ye yükseleterek 2. sıradaki Fenerbahçe ile puanları eşitledi. Bordo-mavililer bir sonraki hafta Eyüpspor'a konuk olacak.





30 puanla 10. sırada kalan Rizespor'un Samsunspor maçı Avrupa maçı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.





TRABZONSPOR - RİZESPOR İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Ozan, Nwaiwu, Savic, Lovik, Folcarelli, Oulai, Mustafa, Muçi, Augusto, Onuachu.

Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Mithat, Taylan, Papanikolaou, Mebude, Olawoyin, Mihaila, Halil.





MAÇTAN DAKİKALAR

2' Mihaila'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

6' Ozan Tufan'ın sağdan ortasında, ceza alanında Onuachu'nun kafa vuruşunda yerden seken topu savunma çizgi önünden uzaklaştırdı.

24' Gelişen konuk takım atağında son olarak ceza alanı dışından Mebude'nin şutunda kaleci Onana, güçlükle topu üsten kornere gönderdi.

35' Muçi'nin uzak mesafeden kullandığı serbest atışta kaleci Fofana'nın çeldiği topu Nwaiwu tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bir kez daha Fofana'da kaldı.

43' Ceza alanı içinde Augusto'nun şutunda kaleci Fofana'dan dönün topu Samet Akaydın, kornere gönderdi.

İKİNCİ YARI

51' Kaleci Onana'nın uzun pasında soldan ceza alanı son çizgisine inen Muçi'nin havalandırdığı topu Zubkov, altıpas içindeki Onuachu'ya çıkardı. Bu futbolcu da ayağıyla dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

54' Ozan Tufan'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Augusto'nun kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

87' Zeqiri'nin ortasında, yakın durumda uygun durumdaki Pierrot'un etkisiz kafa vuruşunda kaleci Onana topa sahip oldu.

88' Zeqiri'nin pasında ceza alanı içinde Emrecan Bulut'un vuruşunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.





TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇ ÖZETİ

MAÇTAN NOTLAR

- Orhan Kaynak unutulmadı

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma öncesinde hafta içerisinde hayatını kaybeden bordo-mavili kulübün eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için stadyumdaki dev ekrandan görseller yayımlandı.





Ayrıca hem Trabzonspor hem de Çaykur Rizesporlu oyuncular ısınma hareketlerine üzerinde Orhan Kaynak’ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtlerle çıktı.

Maç öncesi de kale arkası tribününde 'Aston Villa Fatih'i Küçük Orhan, asla unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun' yazılı pankart açıldı.





Trabzonsporlu oyuncular da seremoniye 'Seni asla unutmayacağız' yazılı siyah pankart ile çıktı. Karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda da bulunuldu.





- Taraftar ilgisi az

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Papara Park tribünlerinde yer yer boşluklar gözlenirken konuk takım taraftarları İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği tribünlerde yer almadı.



