Milyonlara çifte müjde geliyor: İzin süreleri sil baştan, ev kadınlarına emeklilik, vergi istisnası... İşte masadaki dev paket

Milyonlarca ev hanımı ve çalışanı doğrudan ilgilendiren dev reform paketinde sona gelindi. Hükümet, aile yapısını güçlendirmek ve düşen nüfus hızına karşı önlem almak amacıyla hazırladığı kapsamlı düzenlemeyi Meclis’e taşıyor. Doğum izin sürelerinin ciddi oranda uzatılmasından ev kadınlarına emeklilik kapısının aralanmasına, babalık izinlerinden vergi avantajlarına kadar çalışma hayatında dengeleri değiştirecek paketin içeriği netleşiyor. Peki, yeni düzenleme kimleri kapsıyor, hangi haklar genişliyor ve süreç nasıl işleyecek? İşte milyonların beklediği o kritik düzenlemenin ayrıntıları...
Nüfusun dinamizmini korumak ve aile kurumunu güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir reform paketini Meclis gündemine taşınmaya hazırlanıyor. Hazırlıkları tamamlanan yeni düzenlemeyle doğum izni süresi ciddi oranda artırılırken, ev kadınlarına emeklilik yolu açılıyor ve çalışma hayatındaki ebeveynlere yönelik haklar genişletiliyor.
Türkiye’nin genç nüfus yapısını korumak ve geleceğe daha güçlü hazırlanmak adına hükümet kolları sıvadı. Nüfus artış hızının ve doğurganlık oranlarının arzu edilen seviyelerin altına inmesi üzerine geliştirilen teşvik paketi, bütçe görüşmelerinin ardından yeni yılın ilk günlerinde yasalaşmak üzere Meclis’e sunulacak. Paket, çalışma hayatı ile aile dengesini kurmayı hedefleyen devrim niteliğinde maddeler içeriyor.
ANNELER İÇİN İZİN SÜRESİ 6 AYA ÇIKIYOR
Reform paketinin en önemli müjdesi çalışan annelere geldi. Mevcut uygulamada 16 hafta olan doğum izni süresi, hem kamu hem de özel sektör çalışanlarını kapsayacak şekilde 24 haftaya (6 ay) çıkarılıyor.
Hükümet, bu adımla özel sektör ve kamu arasındaki farkı ortadan kaldırarak tüm annelere eşit haklar sunmayı hedefliyor. Ayrıca anneler için kademeli esnek çalışma modelleri devreye alınarak, iş ve aile hayatının uyum içinde yürütülmesi sağlanacak.
BABALIK İZNİ ARTIYOR
Aileyi bir bütün olarak ele alan düzenleme, babaları da unutmuyor. Özel sektörde çalışan babalar için mevcut durumda 5 gün olan izin süresi, memurlarla eşitlenerek 10 güne yükseltiliyor.
Devletin şefkat elini uzattığı bir diğer alan ise koruyucu aileler oldu. İlk kez koruyucu aile olan memur, işçi ve askeri personele süreçlerine destek olmak amacıyla 10 günlük izin hakkı tanınıyor.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK GÜVENCESİ
Hükümet, nüfus artış hızını desteklemek adına ev kadınlarına yönelik de tarihi adımlar atıyor. İstatistiklere göre çalışan kadınlarda 1.38 olan doğurganlık hızı, ev hanımlarında 1.78 seviyesinde. Bu potansiyeli desteklemek ve ev kadınlarını sosyal güvence altına almak amacıyla emeklilik hakkı ve vergi istisnası getiren düzenlemeler hayata geçiriliyor.
Türkiye genelinde 1.48’e gerileyen doğurganlık hızını, nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2.1 seviyesine tekrar yükseltmeyi hedefleyen paket; mahalle tipi kreşlerin yaygınlaştırılması ve çocuk bakım desteklerinin artırılması gibi somut teşviklerle de destekleniyor.