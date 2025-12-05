Milyonlara çifte müjde geliyor: İzin süreleri sil baştan, ev kadınlarına emeklilik, vergi istisnası... İşte masadaki dev paket

BABALIK İZNİ ARTIYOR





Aileyi bir bütün olarak ele alan düzenleme, babaları da unutmuyor. Özel sektörde çalışan babalar için mevcut durumda 5 gün olan izin süresi, memurlarla eşitlenerek 10 güne yükseltiliyor.





Devletin şefkat elini uzattığı bir diğer alan ise koruyucu aileler oldu. İlk kez koruyucu aile olan memur, işçi ve askeri personele süreçlerine destek olmak amacıyla 10 günlük izin hakkı tanınıyor.