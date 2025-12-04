Yeni Şafak
Aralık ayı temettü veren şirketler belli oldu: BİM, Turkcell, Ebebek, Tekfen, Ford temettü ödeme tarihleri ve tutarları

13:474/12/2025, Perşembe
2025 Aralık ayı temettü takvimi açıklandı. Buna göre, 1 Aralık-31 Aralık 2025 tarihleri arasında toplam 20 şirket, yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. Listede Borsa İstanbul’un en büyük şirketlerinden Ford Otomotiv Sanayi, Ebebek Mağazacılık, BİM Birleşik Mağazalar, Turkcell, Tekfen Holding ve Rönesans Gayrimenkul Yatırım gibi dev firmalar yer alıyor. İşte 2025 Aralık ayında kar payı dağıtacak şirketler, temettü ödeme tarihleri ve tutarları.

Aralık ayı temettü ödeme tarihleri belli oldu. Aralarında Turkcell, Ebebek, Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri, Oba Makarnacılık, Tekfen, Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın da olduğu çok sayıda şirket yatırımcısına kar payı dağıtımı yapıyor. İşte, 2025 Aralık ayında kar payı dağıtacak şirketler, temettü ödeme tarihleri ve tutarları.

Aralık ayı temettü veren şirketler, ödeme tarihleri ve temettü tutarları

Şirket Adı: Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.

BIST Kodu: GOLTS

Temettü (Net): 4,2500 TL

Ödeme Tarihi: 05.12.2025

Şirket Adı: Elite Naturel Organik Gıda San. ve Tic. A.Ş.

BIST Kodu: ELITE

Temettü (Net): 0,0425 TL

Ödeme Tarihi: 05.12.2025


Şirket Adı: Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.

BIST Kodu: MTRYO

Temettü (Net): 0,0518 TL

Ödeme Tarihi: 08.12.2025


Şirket Adı: Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.

BIST Kodu: ATLAS

Temettü (Net): 0,0288 TL

Ödeme Tarihi: 08.12.2025

Şirket Adı: Ldr Turizm A.Ş.

BIST Kodu: LIDER

Temettü (Net): 0,1212 TL

Ödeme Tarihi: 11.12.2025


Şirket Adı: Ebebek Mağazacılık A.Ş.

BIST Kodu: EBEBK

Temettü (Net): 0,4250 TL

Ödeme Tarihi: 15.12.2025

Şirket Adı: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

BIST Kodu: BEGYO

Temettü (Net): 0,0215 TL

Ödeme Tarihi: 15.12.2025


Şirket Adı: Pergamon Status Dış Tic. A.Ş.

BIST Kodu: PSDTC

Temettü (Net): 1,4558 TL

Ödeme Tarihi: 15.12.2025

Şirket Adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

BIST Kodu: BIMAS

Temettü (Net): 4,2500 TL

Ödeme Tarihi: 17.12.2025


Şirket Adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

BIST Kodu: ALKLC

Temettü (Net): 0,0069 TL

Ödeme Tarihi: 22.12.2025

Şirket Adı: Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

BIST Kodu: OBAMS

Temettü (Net): 0,1781 TL

Ödeme Tarihi: 22.12.2025


Şirket Adı: Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.

BIST Kodu: SDTTR

Temettü (Net): 0,0727 TL

Ödeme Tarihi: 24.12.2025

Şirket Adı: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD

BIST Kodu: TCELL

Temettü (Net): 1,5455 TL

Ödeme Tarihi: 26.12.2025


Şirket Adı: Tekfen Holding A.Ş.

BIST Kodu: TKFEN

Temettü (Net): 0,2820 TL

Ödeme Tarihi: 31.12.2025


Şirket Adı: Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.

BIST Kodu: KTSKR

Temettü (Net): 5,5435 TL

Ödeme Tarihi: 31.12.2025

Şirket Adı: Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

BIST Kodu: VSNMD

Temettü (Net): 0,3312 TL

Ödeme Tarihi: 31.12.2025

Şirket Adı: Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.

BIST Kodu: MEDTR

Temettü (Net): 0,0714 TL

Ödeme Tarihi: 31.12.2025


Şirket Adı: Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

BIST Kodu: RGYAS

Temettü (Net): 1,3935 TL

Ödeme Tarihi: 31.12.2025

