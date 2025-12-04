2025 Aralık ayı temettü takvimi açıklandı. Buna göre, 1 Aralık-31 Aralık 2025 tarihleri arasında toplam 20 şirket, yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. Listede Borsa İstanbul’un en büyük şirketlerinden Ford Otomotiv Sanayi, Ebebek Mağazacılık, BİM Birleşik Mağazalar, Turkcell, Tekfen Holding ve Rönesans Gayrimenkul Yatırım gibi dev firmalar yer alıyor. İşte 2025 Aralık ayında kar payı dağıtacak şirketler, temettü ödeme tarihleri ve tutarları.
Aralık ayı temettü veren şirketler, ödeme tarihleri ve temettü tutarları
Şirket Adı: Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.
BIST Kodu: GOLTS
Temettü (Net): 4,2500 TL
Ödeme Tarihi: 05.12.2025
Şirket Adı: Elite Naturel Organik Gıda San. ve Tic. A.Ş.
BIST Kodu: ELITE
Temettü (Net): 0,0425 TL
Ödeme Tarihi: 05.12.2025
Şirket Adı: Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST Kodu: MTRYO
Temettü (Net): 0,0518 TL
Ödeme Tarihi: 08.12.2025
Şirket Adı: Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST Kodu: ATLAS
Temettü (Net): 0,0288 TL
Ödeme Tarihi: 08.12.2025
Şirket Adı: Ldr Turizm A.Ş.
BIST Kodu: LIDER
Temettü (Net): 0,1212 TL
Ödeme Tarihi: 11.12.2025
Şirket Adı: Ebebek Mağazacılık A.Ş.
BIST Kodu: EBEBK
Temettü (Net): 0,4250 TL
Ödeme Tarihi: 15.12.2025
Şirket Adı: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST Kodu: BEGYO
Temettü (Net): 0,0215 TL
Ödeme Tarihi: 15.12.2025
Şirket Adı: Pergamon Status Dış Tic. A.Ş.
BIST Kodu: PSDTC
Temettü (Net): 1,4558 TL
Ödeme Tarihi: 15.12.2025
Şirket Adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.
BIST Kodu: BIMAS
Temettü (Net): 4,2500 TL
Ödeme Tarihi: 17.12.2025
Şirket Adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
BIST Kodu: ALKLC
Temettü (Net): 0,0069 TL
Ödeme Tarihi: 22.12.2025
Şirket Adı: Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
BIST Kodu: OBAMS
Temettü (Net): 0,1781 TL
Ödeme Tarihi: 22.12.2025
Şirket Adı: Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.
BIST Kodu: SDTTR
Temettü (Net): 0,0727 TL
Ödeme Tarihi: 24.12.2025
Şirket Adı: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD
BIST Kodu: TCELL
Temettü (Net): 1,5455 TL
Ödeme Tarihi: 26.12.2025
Şirket Adı: Tekfen Holding A.Ş.
BIST Kodu: TKFEN
Temettü (Net): 0,2820 TL
Ödeme Tarihi: 31.12.2025
Şirket Adı: Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.
BIST Kodu: KTSKR
Temettü (Net): 5,5435 TL
Ödeme Tarihi: 31.12.2025
Şirket Adı: Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
BIST Kodu: VSNMD
Temettü (Net): 0,3312 TL
Ödeme Tarihi: 31.12.2025
Şirket Adı: Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.
BIST Kodu: MEDTR
Temettü (Net): 0,0714 TL
Ödeme Tarihi: 31.12.2025
Şirket Adı: Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
BIST Kodu: RGYAS
Temettü (Net): 1,3935 TL
Ödeme Tarihi: 31.12.2025