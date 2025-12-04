2025 Aralık ayı temettü takvimi açıklandı. Buna göre, 1 Aralık-31 Aralık 2025 tarihleri arasında toplam 20 şirket, yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. Listede Borsa İstanbul’un en büyük şirketlerinden Ford Otomotiv Sanayi, Ebebek Mağazacılık, BİM Birleşik Mağazalar, Turkcell, Tekfen Holding ve Rönesans Gayrimenkul Yatırım gibi dev firmalar yer alıyor. İşte 2025 Aralık ayında kar payı dağıtacak şirketler, temettü ödeme tarihleri ve tutarları.

Aralık ayı temettü veren şirketler, ödeme tarihleri ve temettü tutarları Şirket Adı: Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş. BIST Kodu: GOLTS Temettü (Net): 4,2500 TL Ödeme Tarihi: 05.12.2025

Şirket Adı: Elite Naturel Organik Gıda San. ve Tic. A.Ş. BIST Kodu: ELITE Temettü (Net): 0,0425 TL Ödeme Tarihi: 05.12.2025

Şirket Adı: Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. BIST Kodu: MTRYO Temettü (Net): 0,0518 TL Ödeme Tarihi: 08.12.2025

Şirket Adı: Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. BIST Kodu: ATLAS Temettü (Net): 0,0288 TL Ödeme Tarihi: 08.12.2025

Şirket Adı: Ldr Turizm A.Ş. BIST Kodu: LIDER Temettü (Net): 0,1212 TL Ödeme Tarihi: 11.12.2025

Şirket Adı: Ebebek Mağazacılık A.Ş. BIST Kodu: EBEBK Temettü (Net): 0,4250 TL Ödeme Tarihi: 15.12.2025

Şirket Adı: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. BIST Kodu: BEGYO Temettü (Net): 0,0215 TL Ödeme Tarihi: 15.12.2025

Şirket Adı: Pergamon Status Dış Tic. A.Ş. BIST Kodu: PSDTC Temettü (Net): 1,4558 TL Ödeme Tarihi: 15.12.2025

Şirket Adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. BIST Kodu: BIMAS Temettü (Net): 4,2500 TL Ödeme Tarihi: 17.12.2025

Şirket Adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. BIST Kodu: ALKLC Temettü (Net): 0,0069 TL Ödeme Tarihi: 22.12.2025

Şirket Adı: Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. BIST Kodu: OBAMS Temettü (Net): 0,1781 TL Ödeme Tarihi: 22.12.2025

Şirket Adı: Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. BIST Kodu: SDTTR Temettü (Net): 0,0727 TL Ödeme Tarihi: 24.12.2025

Şirket Adı: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD BIST Kodu: TCELL Temettü (Net): 1,5455 TL Ödeme Tarihi: 26.12.2025

Şirket Adı: Tekfen Holding A.Ş. BIST Kodu: TKFEN Temettü (Net): 0,2820 TL Ödeme Tarihi: 31.12.2025

Şirket Adı: Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. BIST Kodu: KTSKR Temettü (Net): 5,5435 TL Ödeme Tarihi: 31.12.2025

Şirket Adı: Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş. BIST Kodu: VSNMD Temettü (Net): 0,3312 TL Ödeme Tarihi: 31.12.2025