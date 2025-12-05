Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda futbolcu ve kulüp yöneticisi gözaltında

Bu sabah saatlerinde bahis soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon gerçekleşti. Çok sayıda futbolcu ve spor yöneticileri gözaltına alındığı bildirilirken Futbol Yorumcusu Ahmet Çakar'ın da gözaltına alınan isimler arasında olduğu kaydedildi.
BAHİS SKANDALINDA YENİ DALGA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek futbolda bahis soruşturması kapsamında geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Bahse kim karıştıysa onun üzerine gidiyoruz. Bir operasyon daha olabilir." ifadelerini kullanmıştı. Kimsenin kendi hesabı üzerinden bahis yapmadığını belirten Gürlek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yeni operasyonda tanınmış isimlerin yer alacağını dile getirmişti.
AHMET ÇAKAR GÖZALTINDA
Gelen bilgiye göre; futbol yorumcusu Ahmet Çakar, bu sabah gerçekleştirilen bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında.