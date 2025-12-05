Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda futbolcu ve kulüp yöneticisi gözaltında

Futbolda bahis soruşturması kapsamında çok sayıda yönetici ve futbolcu hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek futbolda bahis soruşturması kapsamında geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Bahse kim karıştıysa onun üzerine gidiyoruz. Bir operasyon daha olabilir." ifadelerini kullanmıştı.