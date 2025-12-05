Yasa dışı siteler ‘çağrı merkezi’ gibi çalışıyor: Alo bahis

Türkiye’nin en büyük sorunlarından birine dönüşen yasa dışı bahis alarm veriyor. Evini arabasını satan, yakınlarından borç alan üstüne kredi çeken, tüp bebek parasını dahi sisteme yatıran yüzlerce kişi, ‘daha fazla para’ kazanma hırsıyla girdikleri bahis sitelerinden, borca batmış şekilde çıkıyor. Özellikle telefon ve tabletler üzerinden bahis sitelerine erişim kolaylaşırken, bu durum bahis nedeniyle mağduriyetleri de katlıyor. 18 yaş altı çocuklara sahte isimlerle hesap açtıran çete üyeleri, çağrı merkezi görünümlü sahte numaralarla ‘hoş geldin bonusu’ gibi vaatlerle gençleri sisteme çekiyor. Ülkemizin geleceğini adeta tehdit eden bu çetelere karşı yetkililerin harekete geçmesi şart.

HOŞ GELDİN BONUSUYLA AV BAŞLIYOR

Özellikle KKTC ve İngiltere gibi ülkelerden yazılım desteği alan bahis çeteleri, Karayipler ve Malta gibi ülkelerde kurulan şirketler üzerinden web siteleri kuruyor. Kurulan web siteleri üzerinden bahis sisteminde oynayacak ‘müşteriler’ de dark web’de satışa çıkan verilerden sağlanıyor. Özellikle gençleri ağına düşüren bahis çeteleri, 0312, 0850 alan kodlu telefon numaralarıyla adeta çağrı merkezi gibi çalışıyor. Bu hatlar üzerinden telefonlara mesaj atıp aramalar yapan çeteler öyle ki isim, soy isim bilgilerine yer vererek adeta kişiye özel mesaj bile atıyor. Yapılan bu görüşmelerde çete üyeleri ile yeni müşteri arasında geçen konuşmalar da dikkat çekici. İlk kez siteye üye olacak kişilere ‘hoş geldin bonusu’ sunuluyor, bu sayede gençlerin cüzi paralarla, daha hızlı biçimde yasa dışı bahis sistemine dahil edilmesi hedefleniyor.

EV ADRESİME KADAR BİLİYORLARDI

Her gün telefonuna onlarca bahis mesajı geldiğini söyleyen Ali B. geçtiğimiz günlerde bir bahis sitesi tarafından arandığını belirterek, “Bahis sitesine üye olmam için arayan kişi bir kadındı. Benim, T.C. kimlik numaram başta olmak üzere tüm kişisel bilgilerim ev adresime kadar her detaya hakimdi. Bu bilgileri nereden aldığını sorduğumda bir liste verildiğini ve o listeye göre arama yaptığını söyledi” dedi. Çağrı merkezi gibi arama yapıldığını söyleyen Ali B. “Bir miktar bonus verilmesi karşılığında bahis sistemine girmem için telkinlerde bulunan bu kadın 3 arkadaşımı da sisteme dahil edersem, daha fazla bonus kazanabileceğimi söyledi. Bazı spor kulüplerine sponsor oldukları için güvenebileceğimi, para yatırırsam bunu mutlaka nakde çevirebileceğimi anlattı” ifadelerini kullandı.

18 YAŞ ALTI OLMAK SORUN DEĞİL

En son TRB**in isimli bahis sitesinden aranan Batu E. ise şahısların telefon görüşmesi sırasında bazı takımlara sponsor olduklarını söyleyerek güven vermeye çalıştıklarını ifade etti. Arayan kişilere yaş dahi sormadan direkt nasıl oyun oynanabileceğini anlattığını söyleyen Batu E. “En son 18 yaş altında olduğumu oynayıp oynayamayacağımı sordum. 18 yaş altındaki kişilere ödeme yapılamıyor. Siteye başka isimle kayıt olabilirsiniz, ödemeler de o yakınınızın hesabına yapılır” dediğini anlattı.

SİSTEM BÜYÜK PARAYI YUTUYOR

Yasa dışı bahis siteleri üzerinden 450 bin TL para kaybeden 20 yaşındaki Emre B. “Bahis sitelerine üye olurken, ‘siz hiç para yatırmayın, biz size şu kadar para verelim. Bu parayı 1000 TL yaparsanız 100 lirasını çekebilirsiniz diyorlar. Veya yine hiç para yatırmadan 1000 TL bonus veriyor, bunu 10 bin TL yaptığında 250 lirası senin diyor. İlk kez üye olan kişilerin sistemin içinde kalması için gerçekten de böyle oluyor. O bonusu nakde çevirebiliyorsun. Böylece bahis ağına düşenler daha fazla kazanmak için para yatırmaya başlıyor. Sistem ilk etapta cüzi miktar yatıranlara yine ödeme yapmaya devam ediyor. Bir süre sonra tabii bu küçük kazançlar insanlara yetmiyor, daha büyük paralar yatırıyorlar. Büyük para yatırıyorsun, kaybediyorsun. Bahis sistemi bunun üzerine kurulu” diye konuştu.

İlk Candy Crush ile başladı

Online bahis oynamaya başlayıp bir süre sonra bağımlı hale gelen kişiler, çevresinden eş ve dostlarından farklı farklı gerekçelerle borç istemeye başlıyor. Bir süre sonra aldıkları borçları ödeyemez hale gelen bu kişiler, farklı farklı yalanlara sarılıyor. Ebeveynler başta olmak üzere yakın akraba ve dostlarından adeta tekrar oynamak için adeta para koparmaya çalışıyorlar. Yasa dışı bahis oynayarak mağdur olanlardan Selime C. “Candy Crush oyununa benzer bir oyun oynadım. İlk başta şekerler patladıkça para kazandım. Ama sonra iş tersine döndü. Ablamdan borç aldım, aldığım borçları eniştem öğrendi. Ablam beni korumak için enişteme yalan söylemek zorunda kaldı. En sonunda işin içinden çıkamadık, eniştem ablamı bahis oynuyor zannetti ama esas fail bendim. Ablamla eniştem boşanma aşamasına gelince her şeyi anlatmak zorunda kaldım. Annemin altınlarını satarak borcu kapattık, babamın hala durumdan haberi yok” diye konuştu. Borç kapandıktan sonra rahatlayıp yeniden oynamayı düşündüğünü söyleyen Selime C., tedavi görmeye başladığını vurguladı.











