Tahkim Kurulu'ndan bahis cezası alan 35 futbolcunun itirazına ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle 3 ay ile 12 ay arasında ceza alan 35 futbolcunun itirazlarını reddetti. TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, 35 futbolcunun cezalara itirazlarını oy birliğiyle reddetti ve cezalarını onadı.





Kurul, cezalara yapılan itirazların yanı sıra bazı futbolcuların ceza erteleme taleplerini de yine oy birliğiyle reddetti.





Kocaelispor ile oynanan lig maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından para cezasına çarptırılan Galatasaray'ın itirazı da Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.



