Tahkim Kurulu'ndan bahis cezası alan 35 futbolcunun itirazına ret

14:0529/11/2025, Cumartesi
AA
TFF binası
TFF binası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ceza alan 35 futbolcunun itiraz başvurularını kesin olarak reddetti. Bu kararla birlikte, 3 ay ile 12 ay arasında men cezası alan futbolcuların cezaları onanmış oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle 3 ay ile 12 ay arasında ceza alan 35 futbolcunun itirazlarını reddetti. TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, 35 futbolcunun cezalara itirazlarını oy birliğiyle reddetti ve cezalarını onadı.


Kurul, cezalara yapılan itirazların yanı sıra bazı futbolcuların ceza erteleme taleplerini de yine oy birliğiyle reddetti.


Kocaelispor ile oynanan lig maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından para cezasına çarptırılan Galatasaray'ın itirazı da Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.


PFDK, sarı-kırmızılı kulübe çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 520 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 120 bin lira ve taraftarının sebep olduğu saha olayları sebebiyle de 220 bin lira olmak üzere toplam 860 bin lira para cezası vermişti.

