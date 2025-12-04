İstanbul'daki baraj doluluk oranlarına dair 4 Aralık tarihli veriler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı, İstanbul'un su tüketimi ve gelecekteki ihtiyaçları hakkında önemli bilgiler veriyor. İSKİ'nin 4 Aralık Perşembe günü açıkladığı barajlardaki doluluk oranı verilerini sizler için derledik.
İstanbul'da geçtiğimiz yaz mevsiminde yüzde 26 seviyelerine kadar düşen baraj doluluk oranları kış mevsiminin gelmesi havaların soğuması ve yağışların artmasıyla birlikte yüzde 50'nin üzerinde seyretmeye başladı. İSKİ 4 Aralık 2025 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCEL VERİLER
İSKİ verilerine göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 17,63 oldu
İSTANBUL BARAJLARI SU SEVİYESİ SON DURUM
Baraj Adı Baraj Kapasitesi (m3) Doluluk Oranı (%) Açıklama
Büyükçekmece Barajı: %19,25
Darlık Barajı: %28,06
Elmalı Barajı: %49,74
Istrancılar Barajı: %28,14
Kazandere Barajı: %2,87
Pabuçdere Barajı: %2,73
Sazlıdere Barajı: %17,5