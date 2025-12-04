Yeni Şafak
Kahramanmaraş Onikişubat TOKİ sosyal konutları ne zaman teslim edilecek?

4/12/2025, Perşembe
Kahramanmaraş Onikişubat TOKİ 525 sosyal konutları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kahramanmaraş Onikişubat'ta yapımına başlanan 525 adet sosyal konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim ediliyor. Bu projeyle, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine katkı sağlanarak, vatandaşların güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması hedefleniyor. Peki Kahramanmaraş Onikişubat sosyal konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ, vatandaşları sıcak yuvalarına kavuşturmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kahramanmaraş Onikişubat Fatih Mahallesi'nde yapımına başlanan 525 adet sosyal konut tamamlandı.

Tamamlanan konutlar, 25 Kasım – 17 Aralık 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek. Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.

