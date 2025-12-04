Kahramanmaraş Onikişubat TOKİ sosyal konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ, vatandaşları sıcak yuvalarına kavuşturmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kahramanmaraş Onikişubat Fatih Mahallesi'nde yapımına başlanan 525 adet sosyal konut tamamlandı.

Tamamlanan konutlar, 25 Kasım – 17 Aralık 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek. Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.